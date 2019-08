Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi vanno a convivere

A cinque mesi dal primo bacio Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi vanno a convivere. Ad annunciarlo lo stesso Lenticchio in un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv. La sportiva, che è stata tentatrice a Temptation Island 2017 e poi corteggiatrice di Mattia Marciano a Uomini e Donne, ha deciso di trasferirsi a Roma per amore. Come spiegato dal personal trainer romano, Francesco e Antonella andranno a convivere il prossimo settembre in un appartamento nel centro storico della Capitale. Un passo importante, che prova ancora una volta il forte legame che c’è tra Chiofalo e la Fiordelisi. I due si amano alla follia e non hanno paura di mettersi in gioco per far crescere ancora di più questo sentimento che è già granitico.

Francesco Chiofalo innamorato perso di Antonella Fiordelisi

“Tutto mi ha fatto innamorare di Antonella. È una bellissima ragazza, molto timida e riservata, ma con un grande personalità. Mi ha conquistato con la sua dolcezza”, ha confidato Francesco Chiofalo alla rivista edita da Cairo Editore. E l’ex fidanzata Selvaggia Roma con la quale ha partecipato a Temptation Island? Lenticchio l’ha dimenticata: non vuole più avere rapporti con la web influencer. “Per me lei è come se non esistesse. Quando ho scoperto di avere un tumore, Selvaggia ha fatto dichiarazioni molto pesanti, mi ha quasi augurato la morte. La nostra è stata una relazione adolescenziale: abbiamo commesso errori, ma c’è poco da scherzare quando uno dei due sta rischiando la vita. Io con lei ho chiuso per sempre”, ha spiegato il trentenne.

Francesco Chiofalo è cambiato dopo il tumore al cervello

Il tumore al cervello, scoperto neppure un anno fa, ha completamente cambiato la vita di Francesco Chiofalo, che ha dovuto affrontare un periodo post operatorio piuttosto difficoltoso. “La malattia mi ha cambiato tantissimo. Non sono più lo stesso che ha partecipato a Temptation Island, oggi ho capito quali sono le vere priorità della vita“, ha assicurato.