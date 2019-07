Francesco Chiofalo torna a parlare del cancro e lancia una frecciatina all’ex

Francesco Chiofalo svela il suo segreto per superare gli ostacoli che la vita presenta

Ospite insieme alla sua fidanzata da Giada Di Miceli al programma radiofonico Non succederà più dell’emittente Radio Radio, Francesco Chiofalo ha colto l’occasione per lanciare un importantissimo messaggio. Intervistato dalla padrona di casa del programma, l’ex concorrente di Temptation Island si è espresso su vari argomenti partendo proprio dal reality dei sentimenti, passando per Selvaggia Roma sino ad arrivare ad una tematica seria: il tumore al cervello per cui è stato operato all’inizio dell’anno. Francesco Chiofalo è un ragazzo molto ironico, dalla battuta pronta e dal sorriso stampato ma, lui stesso ha ammesso che questo suo modo di essere non è altro che uno scudo dietro al quale si nasconde. A Francesco, infatti, non piace sentirsi debole, non ama farsi travolgere dalla negatività della vita e cerca sempre di sorridere. E questo è proprio il suo segreto.

Francesco Chiofalo e l’importantissimo messaggio per i ragazzi affetti da malattie

Al microfono di Giada Di Miceli, Francesco Chiofalo ha rivelato di ricevere ogni giorno tanti messaggi da parte di giovani che hanno scoperto di avere delle pesanti malattie. Il celebre Lenticchio ha svelato di avere alcuni problemi fisici che il tumore gli ha lasciato ma ha rivelato qual è stato il suo segreto che lo ha fatto andare avanti in quel momento molto difficile: “I problemi di salute vanno combattuti con la positività. Ai ragazzi che mi scrivono consiglio sempre di far finta di non avere nulla e di godersi ogni minima cosa, anche il semplice gesto di guardare un film con la propria madre. Durante questi brutti periodi non ti arrabbi più per tante cose, lasci perdere perché impari quali sono le priorità. Bisogna ridere. L’unico modo per superare gli ostacoli della vita è ridere”. Le parole di Francesco hanno commosso tutti, compresa Giada Di Miceli. Il trentenne romano con queste parole ha dimostrato di avere tanta forza e sensibilità.

Francesco Chiofalo tra Temptation Island Vip e la ex fidanzata Selvaggia Roma

Sempre durante l’intervista, Giada Di Miceli ha chiesto a Francesco se gli piacerebbe partecipare a Temptation Island Vip con la sua fidanzata Antonella Fiordelisi, anche lei ex tentatrice. Il ragazzo ha risposto di si perché è certo che la sua ragazza non lo tradirebbe: “Io non ho paura dei tentatori, perché sono insostituibile. Antonella non riuscirebbe a trovare mai uno come me. Se siamo stati chiamati? Questo non posso dirlo”. La Di Miceli ha poi parlato con la coppia presente in studio del singolo che Selvaggia Roma ha pubblicato qualche giorno fa. Sull’argomento Francesco ha fatto tantissima ironia ammettendo di non seguire più la sua ex: “Ha pubblicato un singolo? E quando? Io non lo sapevo perché non la seguo più. Comunque non penso avrà successo, non è una cantante. Ma poi, chi la segue? Nessuno!”.