Francesco Chiofalo rompe il silenzio su Selvaggia Roma: l’appello

Francesco Chiofalo rompe il silenzio e interviene sulla burrasca di critiche che sta investendo Selvaggia Roma: l’appello dopo la voce che sostiene che l’avrebbe picchiata

Francesco Chiofalo veste i panni del pompiere e invita coloro che in questi ultimi giorni stanno pesantemente attaccando la sua ex Selvaggia Roma a fermarsi. Lenticchio non pronuncia esplicitamente il nome della ragazza, ma il messaggio pubblicato poco fa sui social non può rivolgersi ad altri, se non a lei. L’intervento del personal trainer arriva dopo giorni turbolenti in cui Selvaggia è stata duramente attaccata dentro e fuori dal web, tanto che ha ammesso di vivere tale situazione in maniera drammatica: “Vi prego di smetterla! Non riesco più, sul serio. Mi sto ammalando”. Le feroci critiche sono giunte da quei fan che sostengono che avrebbe dovuto mostrare più sostegno a Chiofalo. Ma soprattutto sono arrivate dopo che Luca, il suo fidanzato, ha rilasciato dichiarazioni shock in cui ha affermato che Francesco in passato avrebbe “menato la Roma”. In tale clima è giunto l’intervento pacificatore di Lenticchio.

“L’odio è un sentimento negativo che non porta a nulla in queste circostanze. Vi prego, fermatevi”

“Quello che mi è successo e quello che sto vivendo non deve generare insulti e minacce verso nessuno. Non c’è bisogno di prendersela con nessuno”, ha scritto nella sua ultima Instagram Stories Francesco che poi ha aggiunto: “L’odio è un sentimento negativo che non porta a nulla in queste circostanze. Vi prego, fermatevi.” La speranza è che l’appello non rimanga inascoltato e che Selvaggia possa tornare alla tranquillità, senza dover far fronte a una valanga di critiche. Il clima attorno a lei è diventato ancor più avvelenato da quando il suo attuale fidanzato Luca ha affermato che Chiofalo in passato l’avrebbe picchiata. Dopo tali dichiarazioni i fan si sono divisi, tra coloro che hanno compreso l’atteggiamento della Roma e coloro che hanno rinfacciato a lei e al compagno di aver fatto fuoriuscire tale notizia nel momento sbagliato. Quando cioè Lenticchio ha affrontato la delicata operazione al cervello.

Selvaggia bersagliata dagli haters

Dal canto suo Selvaggia ha spiegato che non è stata una scelta programmata quella di aver messo in piazza spinose questioni del passato, ma che è stata una decisione dettata dall’ostilità insensata degli hater che l’hanno bersagliata senza sosta.