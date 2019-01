Selvaggia Roma in difficoltà: “Mi sto ammalando, attacchi anche fuori dai social”

Selvaggia Roma presa di mira sui social: l’ex di Francesco Chiofalo non ha pace

Questo non deve essere un gran bel momento per Selvaggia Roma che, da quando il suo ex Francesco Chiofalo ha subito l’intervento al cervello, è stata letteralmente presa di mira sui social. Gli utenti, sopratutto i fan di Lenticchio, l’avrebbero in più occasioni accusata di non essere stata molto solidale nei confronti del ragazzo. Secondo questi ultimi Selvaggia avrebbe dovuto palesare il suo affetto e la sua vicinanza in modo esplicito a Francesco, dimenticando dissapori e rancori del passato. L’ex protagonista di Temptation Island, ora fidanzata con un altro ragazzo, ha però in più occasioni ribadito di non sentirsi nella posizione di fare ciò. Farlo, ha spiegato lei, l’avrebbe fatta sentire un’ipocrita. Lei e Chiofalo non sono in buoni rapporti e aver parlato apertamente dei problemi avuti con lui (in passato ma anche recentemente) ha attirato non poche critiche nei suoi confronti.

Selvaggia Roma vittima di cyberbullismo: “Mi sto ammalando”

Il mondo del web, tuttavia, a volte può essere anche molto cattivo. Molti commenti negativi indirizzati a Selvaggia, purtroppo, sono sfociati in insulti e minacce, compromettendo lo stato di salute della ragazza. Stanotte, dopo l’ennesimo attacco, l’ex di Francesco ha allora cercato di mettere un freno a quest’ondata di odio. “Vi prego di smetterla! Non riesco più sul serio. Mi sto ammalando” ha prima scritto in una stories lei mostrando l’ennesimo messaggio ostile ricevuto in privato. Sempre su Instagram stories, poi, Selvaggia ha anche invitato tutti a darle tregua, confessando di stare molto male e di aver subito delle minacce anche fuori dai social.

Selvaggia Roma, minacce anche fuori dai social: l’appello

“Oltre a dire la verità domani scattano le denunce” ha esordito dicendo Selvaggia Roma sul suo profilo poche ore dopo il suo sfogo contro il servizio di Mattino 5. “A tutte le persone che fanno questo, che cercano di ammalare la gente, che cercano di far male alle persone anche fuori dai social. Sono molto preoccupata” ha poi aggiunto. Il suo appello, in fine, Selvaggia lo ha concluso dicendo: “Sono delusa, arrabbiata e schifata. Sono sempre stata forte ma adesso sto dubitando della mia forza. Avendo avuto attacchi anche fuori dai social”.