Selvaggia Roma furiosa, in TV si parla di Francesco Chiofalo e lei sbotta: lo sfogo

Selvaggia Roma ancora al centro della polemica: dopo l’intervento al cervello di Francesco Chiofalo l’ex protagonista di Temptation non ha pace

Da quando Francesco Chiofalo ha raccontato al mondo di avere un tumore al cervello gli occhi di tutti, inevitabilmente, sono stati puntati anche sulla sua ex fidanzata Selvaggia Roma. L’ex protagonista di Temptation Island, prima, durante e dopo l’intervento di Chiofalo, è stata più volte accusata dal web di aver mostrato poca sensibilità. Secondo alcuni utenti, nello specifico, Selvaggia avrebbe dovuto spendere qualche parola in più sul suo ex. Tirata in causa, e in più occasioni. lei ha allora ribadito di non sentirsi a suo agio nel palesare vicinanza a Francesco. Il motivo? Attriti e discussioni passate hanno portato i due a non chiudere pacificamente la loro relazione. Intanto, su Instagram, Francesco è ritornato a scrivere e, con un messaggio, ha aggiornato i fan sulla sua uscita dall’ospedale ed voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicino in questi giorni.

Selvaggia Roma su tutte le furie: a Mattino 5 si parla dell’operazione al cervello di Francesco Chiofalo e lei viene tirata in ballo

Selvaggia Roma, dunque, di fare l’ipocrita fingendosi amica di Francesco Chiofalo, ora come ora, non se la sente e non ne ha voglia. Le sue motivazioni, tuttavia, non sono state accolte nel migliore dei modi dai fan che hanno conosciuto lei e il suo ex fidanzato a Temptation Island. Su internet, per questo motivo, molti purtroppo hanno continuato ad insultarla (sia lei che il suo fidanzato). Stamattina, però, a far perdere la pazienza a Selvaggia non è stato il web, ma un servizio di Mattino 5. Vedendo il suo nome associato di nuovo alla storia di Francesco la ragazza non ce l’ha fatta più a rimanere calma e si è lasciata andare in un duro sfogo sui social.

Selvaggia Roma sbotta sui social, il duro sfogo: “Sono stufa! Vergognatevi voi!”

Selvaggia Roma, dopo il video del suo fidanzato, è tornata a tuonare sui social. “Sono stufa! Passare per una testa di ca… per 4 settimane di fila aver avuto minacce di morte a me, alla mia famiglia e al mio fidanzato” ha scritto su Instagram stories lei mentre sullo sfondo andava in onda il programma di Federica Panicucci. La stessa, sempre sul suo profilo, ha poi aggiunto: “Ero stata in silenzio proprio per non esprimere niente sul fatto, ma poi avete disturbato la mia vita con questo schifo. Vergognatevi voi! Ora è il caso di dar voce alla verità”.