Francesco Chiofalo, le ultime news preoccupano i fan: “Persi 13 kg, mi riprenderò”

Francesco Chiofalo dopo l’operazione: le ultime news su Lenticchio di Temptation Island

Grazie alle domande dei fan abbiamo oggi diverse news su Francesco Chiofalo! Lenticchio ha infatti voluto rispondere alle curiosità di chi lo segue e abbiamo per esempio scoperto che Francesco ha perso diversi chili per questa operazione al cervello: “Purtroppo tanti… Più o meno ho perso 13 kg… Spero di rimettermi in forma in poco tempo appena finita la mia convalescenza”. Appena potrà si rimetterà in forma e soprattutto tornerà a prendersi cura del suo fisico, che ha scolpito nel tempo. “Spero di iniziare ad allenarmi il prima possibile. Se la riabilitazione continua ad andare bene. Spero di ricominciare a fare qualche allenamento leggero in sala pesi per i primi di febbraio”. Ma soprattutto, come sta Francesco Chiofalo oggi? “Non mi sono ancora del tutto ripreso… Ma piano piano mi riprenderò. Ho voglia di continuare la mia vita da dove l’avevo lasciata”.

Francesco Chiofalo news: “Comincio a sentire la voglia di diventare padre”

A giorni di distanza dall’operazione, dopo la paura provata prima di entrare in sala, oggi Francesco ha voglia di guardare avanti. E lo fa mirando a realizzare un grande sogno: “Quest’anno compirò trent’anni e comincio a sentire la voglia di diventare padre e mettere su famiglia”. C’è stato chi si è mostrato curioso di sapere se i capelli sulla cicatrice di Francesco ricresceranno. Questa è stata la risposta di Lenticchio: “Durante l’operazione mi hanno rasato i capelli a pelle con il rasoio e non mi sono ancora ricresciuti molto per cui per ora purtroppo la cicatrice è piuttosto evidente. Ma ho la fortuna di avere i capelli molto fitti per cui facendoli crescere un pochino dovrebbero coprirla”. La cicatrice è ben visibile, ma forse la felicità di aver superato un intervento complicato riesce a renderla quasi invisibile ai suoi occhi.

Francesco Chiofalo, il tumore e i rimpianti del passato

Durante l’intervista alle Iene aveva ammesso di fumare troppo e promesso di provare a smettere, soprattutto dopo aver rischiato con il tumore (seppur benigno, era in una posizione pericolosa). Avrà mantenuto la sua promessa? Non ancora: “Per ora ho solo diminuito… Ma ci sto lavorando giorno per giorno… Smettere di fumare non è facilissimo”, ha scritto tra le sue risposte ma ha anche ribadito che rimane un suo obiettivo. C’è stato anche chi ha chiesto a Francesco Chiofalo i suoi rimpianti più grandi. Lui ha ammesso che se tornasse indietro prenderebbe più sul serio la scuola e che proverebbe a laurearsi. Che dire, Lenticchio: non è mai troppo tardi!