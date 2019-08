Francesco, like ad altre ragazze: Antonella reagisce, Chiofalo spiega

Francesco Chiofalo, piovono like per altre ragazze: la reazione di Antonella, Lenticchio spiega cosa è successo

Lenticchio, ma che cosa combini? Francesco Chiofalo, piovono like a destra e a manca su Instagram per altre ragazze. Non solo: dal suo account ci sono state richieste d’amicizia a delle donzelle. Antonella Fiordelisi non ha gradito e si è piuttosto adirata, salvo poi scoprire il qui pro quo che si era verificato. Infatti, è capitato un piccolo incidente social e quei like ballerini alle ragazze non sono stati opera del personal trainer capitolino, bensì del nipote della schermitrice. A raccontare il curioso episodio sono stati i diretti interessati, dopo che su Instagram si stava creando un caso: il Lenticchio provolone anche se fidanzato. Antonella è stata persino subissata dagli screen shot dei suoi fan, che le hanno voluto mostrare le mosse ‘pericolose’ che risultavano dall’account di Chiofalo.

“Antonella mi controlla come l’ispettore Derrick”. Chiofalo spiega il malinteso dei like alle ragazze su Instagram

Antonella e Francesco hanno fatto una serie di Stories in comune, parlando del malinteso venutosi a creare. “Non è che sono stupido e da fidanzato io mi metto a mettere like a 200 mila ragazze con questa che mi controlla come l’ispettore Derrick” ha spiegato Chiofalo che ha poi aggiunto che i like in effetti ci sono stati ma non per mano sua ma per quella del nipote di Antonella che ha maneggiato il suo cellulare. La Fiordelisi ha accettato la versione di Lenticchio.

Francesco e Antonella a Temptation Island Vip: l’indiscrezione

La coppia, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe prendere parte alla seconda edizione di Temptation Island Vip. Sia Chiofalo sia Antonella conoscono molto bene il reality. Entrambi hanno infatti preso parte alla quarta edizione dello show. Francesco all’epoca era fidanzato con Selvaggia Roma mentre la Fiordelisi ricoprì il ruolo di tentatrice. Inoltre, la coppia di recente è stata protagonista di una rovente discussione con la fidanzata di Alessio Bruno. Lo scambio di opinioni è stato molto pesante tanto che sono fioccati gravi insulti da ambo le parti.