Francesco Chiofalo insulta il padre dell’ex fidanzata Antonella Fiordelisi

Complice la recente lite tra Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci, sono tornate a galla vecchie ruggini tra Francesco Chiofalo e l’ex suocero. Lenticchio di Temptation Island, prossimo a salire al Trono di Uomini e Donne, non ha mai nascosto l’astio nei confronti del padre della sua ex fidanzata. Ora questa diatriba si è arricchita di un nuovo capitolo che sta infiammando i social network. Ma facciamo un passo indietro…

Tutto è iniziato quando Francesco Chiofalo ha commentato la litigata tra Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci, avvenuta durante le registrazioni della nuova edizione di Scherzi a parte. L’ex fiamma di Selvaggia Roma ha spiegato di sapere tutto proprio tramite Antonella, con la quale avrebbe mantenuto un buon rapporto dopo due anni di relazione.

Versione smentita sui social network da Stefano Fiordelisi, papà di Antonella, che ha assicurato che la figlia non avrebbe più alcun tipo di legame con il personal trainer e influencer romano. Poche ore dopo è arrivata la contro replica di Chiofalo, che ha attaccato pesantemente il padre della spadista e modella di Salerno.

Francesco Chiofalo ha scritto sotto il post Instagram di Giuseppe Porro:

“Ma quel povero e anziano papà di Anto che non sa niente e parla? Se vuole gli mando gli screen di ieri della figlia che mi scrive e io che visualizzo e neanche rispondo. Se la figlia lo riempie di bugie pur di farlo contento non è colpa mia. Fortuna vuole che mi sia levato di mezzo da quella famiglia. Se parlo io il padre deve uscire di casa con un sacco della mondezza sulla faccia per la vergogna”