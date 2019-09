Francesco Chiofalo finge di stare male? Lo sfogo e la verità

Lo sfogo di Francesco Chiofalo dopo l’accusa di non avere davvero un piede fratturato

Francesco Chiofalo è stufo di essere continuamente bersagliato da chi non crede a nessuna sua parola e pensa che finga: per qualcuno si sarebbe anche inventato di aver subìto un incidente… Qual è la verità? Si è lasciato andare su Instagram, rivolgendosi agli hater (soprattutto a quelli che difendono a spada tratta Antonella Fiordelisi), che colgono sempre l’occasione per dirgliene quattro. Francesco è ormai abituato alle critiche e, cercando di mantenere il controllo, ha risposto a chi lo accusa di essere un attore.

Il messaggio di Francesco Chiofalo agli odiatori: tutta la verità sull’incidente

L’ultimo attacco nei suoi confronti? C’è chi crede che il piede fratturato sia stato inventato di sana pianta e che stia quindi recitando la parte del finto vittimista. La stessa accusa rivolta contro di lui dopo la rottura con la Fiordelisi: c’è chi ha ritenuto esagerate le sue lacrime e il suo urlare in maniera disperata il suo amore alla ragazza. Ora Francesco Chiofalo ha voluto chiarire tutto attraverso una Instagram story: “La domanda che mi pongo è la seguente: perché create sempre delle polemiche sui social? Avete detto che il video in cui ho toccato il piede è finto perché, in realtà, avrei toccato l’altro piede. Questo è l’effetto specchio dei cellulari! Fate l’amore, non fate la guerra”.

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, lei ci sta ancora pensando?

Abbiamo scoperto la verità sull’incontro tra Antonella e Francesco e, mentre quest’ultimo si sta impegnando per convincerla a riprovarci, lei condivide frasi di questo tipo: “Se la felicità è dietro l’angolo, la mia vita è un cerchio!”. Ancora indecisa? Gli darà un’altra chance oppure butterà tutto alle ortiche? Molto presto scopriremo altro su di loro… anche perché Chiofalo non si è assolutamente rassegnato all’idea di rimanere single!