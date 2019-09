Francesco Chiofalo, frattura al piede: “Massacrato durante telefonata”

Ultime notizie Francesco Chiofalo: cosa gli è successo al piede? La confessione dell’ex concorrente di Temptation Island

Francesco Chiofalo ha pubblicato delle Instagram stories con cui ha spiegato di aver avuto un problema al piede. Nulla di preoccupante, ma ha detto che sarà costretto ad andare al pronto soccorso per evitare possibili complicazioni. Cosa gli è successo? Ha urtato violentemente un piede contro una gamba del tavolo e si è provocato una frattura: ha mostrato i lividi e il gonfiore, prima di recarsi al pronto soccorso, dove potranno dirgli cosa è veramente successo. Ormai Chiofalo racconta tutto quello che gli succede nella sua quotidianità e, quest’oggi, ha sorpreso sia il piccolo incidente sia la confessione fatta su una “certa persona”.

Frattura al piede di Francesco Chiofalo: ecco cos’ha detto

Nelle sue storie di Instagram, Francesco di Temptation Island ha spiegato che l’incidente è avvenuto durante una chiamata con una persona di cui non ha potuto fare nome. Si tratta forse di Antonella Fiordelisi? La ragazza – a detta sua – lo avrebbe riempito d’insulti durante un loro incontro. Ecco cosa ha detto adesso ai suoi follower di Instagram: “Un weekend partito alla grande! Ho il piede massacrato, con i lividi, ed è pure gonfio. Sembra una cornamusa o il piede di un Hobbit de Il Signore degli Anelli”.

Telefonata Francesco Chiofalo con una “certa persona”: un grande mistero

Ha poi parlato di una misteriosa chiamata: “Ho dato un colpo alla gamba del tavolo mentre ero al telefono con una certa persona. Questo è il risultato. Il piede è fratturato e ora vado al pronto soccorso”. Recentemente aveva spiegato com’è stato il suo incontro con Antonella Fiordelisi: “Se lo chiedete a lei, sicuramente vi dirà di sì. Se per lei parlare significa inveire, inca…ta nera, con una persona, senza dare il modo di rispondere, allora sì, abbiamo parlato; se lo chiedete a me: no, non siamo riusciti a parlare”.