Francesco Chiofalo, come sta davvero oggi? Rompe il silenzio con un messaggio

Francesco Chiofalo, ultime notizie dopo l’operazione al cervello: come sta davvero?

Ci sono delle importanti news su Francesco Chiofalo. Ha rotto il silenzio spiegando chiaramente come stata adesso, dopo aver lasciato da poco l’ospedale. Sta facendo un passo alla volta per ritornare alla vita di prima, ma la grinta non gli manca. Non è facile, ovviamente, riprendersi da una delicatissima operazione chirurgica come quella che ha subìto, però tutto sta andando per il verso giusto. E Francesco non può che essere felice di questo. A sostenerlo in questo momento difficile ci sono i suoi fan e anche la famiglia, tramite la quale abbiamo conosciuto tutti gli aggiornamenti post-operatori.

L’ultimo messaggio di Francesco Chiofalo e il ritorno in palestra

A chi gli ha chiesto come sta, Francesco Chiofalo ha risposto così su Instagram: “Abbastanza bene. Ormai è da un po’ di giorni che sono tornato a casa. Non mi sono ancora ripreso al 100%, ma presto lo sarò. Non mi voglio lamentare. Mi sarebbe potuta andare molto peggio, per cui va bene così”. Il tumore è solo un brutto ricordo. A Le Iene Francesco ha dimostrato la sua fragilità, ma anche la sua voglia di farcela. E ce l’ha fatta alla grande! Tra poco comincerà anche i suoi allenamenti in palestra: “Per motivi fisici ancora [non inizio ndr]. Se tutto va bene, penso di ricominciare per il 15 febbraio”.

Francesco Chiofalo fidanzato o single? Preferisce parlare di una sua ex!

E l’amore come va? Francesco Chiofalo non si è fidanzato dopo la sua relazione con Selvaggia Roma e l’esperienza a Temptation Island, un reality che ha messo in crisi diverse coppie, come quella formata da Nilufar e Giordano (adesso ci sono delle novità sul loro conto!). Sì, il cuore di Francesco non batte per nessuna – o forse non vuole raccontare ancora nulla? – e ha preferito parlare della sua prima fidanzata: “Avevo 14 anni, giocavo a rugby. Lei era una ragazza più grande di me e giocava nella mia stessa società, ma nella squadra femminile di rugby. […] Eravamo usciti un pomeriggio, io non avevo mai baciato, lei sì. Praticamente mi saltò addosso per darmelo e io me la feci sotto! Avevo paura di fare la figura del ‘bimbo che non aveva mai baciato una ragazza’. Fortunatamente andò tutto bene. Lei non si accorse che era la mia prima volta”.