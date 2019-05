Francesco Chiofalo, dedica ad Andrea Cerioli: “Ti voglio bene amico mio”

Francesco Chiofalo e Andrea Cerioli, un’amicizia nata in tv. La dedica di Lenticchio per l’amico

Sia Francesco Chiofalo che Andrea Cerioli hanno trovato l’amore, mentre il primo ha da poco annunciato la storia d’amore con Antonella Fiordelisi, il secondo è felice con la sua scelta a Uomini e Donne, Arianna Cirincione. Tra i due ragazzi è nata una bellissima amicizia, entrambi hanno partecipato a Temptation Island, chi da tentatore e chi in coppia. L’esperienza li avrebbe avvicinati fino a farli diventare grandi amici. Per questo, Chiofalo ha voluto dedicare delle dolci parole per l’amico e per una cosa bellissima. In alcune Instagram stories, Francesco ha postato alcune scene del videoclip ufficiale della canzone che Andrea Cerioli ha scritto per la mamma, scomparsa prematuramente cinque anni fa. Un gesto che è piaciuto molto ai fan dell’ex tronista e la canzone, che troviamo su Youtube, è stata rilasciata il giorno della festa della mamma, dedicando così alla sua di mamma un augurio speciale e ricordarla in quel giorno speciale come in ogni altro della sua vita. Le parole di Cerioli hanno commosso in tanti e anche Francesco Chiofalo si è voluto complimentare con lui.

Chiofalo a Andrea Cerioli: “Ti voglio bene, amico mio“

“Ti voglio bene amico mio. E questa canzone è bellissima“, ha scritto Francesco Chiofalo su Instagram, complimentandosi con Andrea Cerioli per la tenerezza e le bellissime parole che ha utilizzato per scrivere la canzone dedicata alla mamma. Un’amicizia quella che lega i due giovani che piace molti ai fan. Andrea è molto seguito sui social e la sua storia con Arianna fa impazzire i telespettatori del programma della De Filippi, ma anche Francesco Chiofalo è molto amato. La sua romanità e la sua simpatia non fanno altro che avvicinare sempre più ragazzi e ragazze a lui. Inoltre, il tumore al cervello che lo ha colpito mesi fa aveva stupito tutti e l’affetto del pubblico che lo ha conosciuto a Temptation Island è senza dubbio aumentato.

Francesco e Andrea: l’amore è alle stelle

L’amore per i due amici, Francesco e Andrea, è alle stelle. Se Chiofalo ha dato annunciato di essere innamoratissimo di Antonella Fiodelisi e di aver ritrovato la felicità dopo il periodo buio del tumore e dell’operazione. Anche Andrea Cerioli è fidanzatissimo, la fortunata è la genovese Arianna Cirrincione, sua corteggiatrice a UeD.