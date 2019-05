Uomini e donne news: Andrea Cerioli scrive una canzone per la mamma

Uomini e donne, Andrea Cerioli canta l’amore per sua madre

Da tempo stava lavorando a questo nuovo progetto: finalmente, in occasione della festa della mamma, Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e donne, ha pubblicato su YouTube il video della sua prima canzone dedicata alla madre Luana, morta prematuramente cinque anni fa. Scritta da Andrea Cerioli, Romolo Peluso e Matteo Valicelli, il brano è un inno al profondo amore che il tronista prova nei confronti della madre, a cui è profondamente legato. Un augurio speciale che ha voluto dedicargli Andrea in un giorno in cui ogni mamma viene festeggiata. Il tronista di Uomini e donne, per la prima volta nei panni di cantante, ha cercato di mettere nero su bianco i suoi sentimenti e di spiegarli attraverso la musica. Il pezzo intitolato “La ragazza nella foto” racconta alcuni momenti di vita passati con l’amata mamma. Un brano ricco di emozioni contrasti: gioia, ricordi, dolore e mancanza, legati tutti alla donna più importante della sua vita.

Le parole di Andrea Cerioli

Poco dopo aver pubblicato il brano della sua canzone dedicata alla mamma, su YouTube, Cerioli ha voluto condividere il suo lavoro con i suoi followers caricando parte del video su Instagram. Andrea ha poi voluto ringraziare tutti i suoi fan per l’affetto dimostratogli scrivendo: “Grazie di cuore a tutti per le bellissime parole che mi state scrivendo…siete davvero unici“. Ha poi continuato: “Volevo davvero ringraziarvi, è iniziato tutto così, era tanto che mi sarebbe piaciuto far qualcosa che fosse un inno, un messaggio, per me e per altri che magari la vivono e l’hanno vissuta, ecco tutto. Grazie davvero“.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: amore a gonfie vele

Andrea e Arianna continuano a vivere serenamente la loro storia d’amore. A quanto pare, la loro relazione procede a gonfie vele malgrado gli impegni di lavoro di entrambi. Nonostante siano state molti a dubitare della scelta di Cerioli, oggi la maggior parte di queste persone si è dovuta ricredere. Infatti, con il tempo, la coppia ha dimostrato di essere realmente innamorata e di non aver mai avuto secondi fini.