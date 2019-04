News Uomini e Donne, Andrea Cerioli pazzo di Arianna Cirrincione: nuove dichiarazioni d’amore che spiazzano

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione non appaiono insieme sui social da diversi giorni. L’ex tronista di Uomini e Donne è infatti stato occupato in America con il Coachella. In ogni caso, ora, il bolognese è tornato in Italia e non ha altre attenzioni se non quelle che riserva alla sua fidanzata. Nelle ultimissime ore, il diretto interessato si è lasciato andare ad una speciale dichiarazione d’amore per la sua donna. Nonostante siano state tante le persone che dichiararono di non credere alla scelta di Cerioli, oggi la maggior parte di queste si è dovuta ricredere. Con il tempo, infatti, la coppia ha dimostrato di essere realmente innamorata e di non aver avuto mai secondo scopi.

Andrea è tornato a sorprendere i fan con una dichiarazione da sogno alla sua Arianna. Sul profilo Instagram di Cerioli è infatti possibile leggere un post a dir poco dolce. “Non mi manchi tu, si mi manchi anche tu… ma… mi manca noi, che è una cosa diversa. Mi manca il modo in cui ci rendiamo migliori a vicenda. Mi mancheresti anche se non ci fossimo mai conosciuti. Prima e ultima volta che stiamo lontani così tanto tempo. Giuro. Torna a casa. Ti amo moltissimo.” Intanto, l’ex corteggiatrice deve aspettare ancora un po’ per tornare tra le braccia del suo uomo.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: innamoratissimi e al settimo cielo

Arianna al momento si trova in america per lavoro e insieme a lei c’è Giulia Salemi, che fino a pochi giorni fa si trovava insieme a Cerioli al Coachella. A quanto pare, perciò, per poter tornare a viversi e a trascorrere insieme più tempo possibile devono aspettare ancora un po’ di tempo. In ogni caso, l’amore c’è ancora ed è anche il caso di dire che è vivissimo!!