L’attore, tra gli ex tronisti più noti di Uomini e Donne, si è lasciato andare in tv ad un monologo molto intimo

Francesco Arca protagonista a Le Iene. L’attore, nel cast di Fosca Innocenti su Canale 5 e di tante altre fiction di successo, ha raccontato la storia della sua vita in un monologo intimo e molto toccante. L’ex tronista di Uomini e Donne è cresciuto in una famiglia di sole donne, tra mamma, nonna e sorella: ha perso prematuramente il suo papà.

Un dramma che l’ha reso più forte, che l’ha portato ad avere una sensibilità maggiore soprattutto nei confronti del genere femminile. “Le mie donne mi hanno insegnato tutto, soprattutto a stare in contatto con le mie emozioni”, ha premesso Francesco Arca, sottolineando di non essere quel maschio alfa che tutti credono da tempo.

“Nella mia vita ho scelto di accettare le mie paure, le mie fragilità. e di accettare che ci sarà sempre qualcuno migliore di me. Ho scelto di accettare quello che sono, con le mie paure e fragilità. Provateci anche voi”, ha consigliato Francesco Arca al pubblico de Le Iene.

L’interprete ha inoltre rivelato di commuoversi ogni volta che vede le foto dei figli Maria Sole e Brando Maria, avuti dalla compagna Irene Capuano, e di andare in crisi quando deve rilasciare un’intervista o parlare della sua vita privata. Insomma, un uomo fragile come tanti.

Il monologo di Francesco Arca a Le Iene è piaciuto molto ai telespettatori ma soprattutto a Laura Chiatti, ex storica dell’attore toscano. La bionda interprete ha commentato l’apparizione televisiva dell’ex fidanzato su Instagram con il dolce commento: “Tu sei magia”. Non è mancata la reazione di Irene Capuano, che invece ha scrito: “Fiera di te”.

Il privato di Francesco Arca e Laura Chiatti

Anche se non sono ancora sposati, la relazione tra Francesco Arca e Irene Capuano procede a meraviglia da tempo. Insieme dal 2010 la coppia ha due figli: Maria Sole, di 7 anni, e Brando Maria, di 5. La coppia si è sempre tenuta alla larga da gossip e pettegolezzi e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in tutti questi anni si è rivelata una spalla presente e indispensabile per il suo compagno.

Va avanti a gonfie vele pure il matrimonio tra Laura Chiatti e Marco Bocci. Di recente si è parlato di una crisi tra i due attori ma moglie e marito si sono allontanati solo per esigenze lavorative. In questo periodo stanno collaborando al primo film insieme: Bocci nei panni di regista, la Chiatti in quelli dell’attrice protagonista.

Sposati dal 2014 – dopo un fidanzamento lampo – Marco Bocci e Laura Chiatti sono genitori di Enea, 8 anni, e Pablo, 7.

Il rapporto tra Laura Chiatti e Irene Capuano

Laura Chiatti va molto d’accordo con Irene Capuano, la compagna di Francesco Arca. Le due si scambiano spesso complimenti e consigli, sia privatamente sia pubblicamente sui social network. Ottimo feeling anche tra l’attore toscano e Marco Bocci: quando quest’ultimo è finito in ospedale a causa di un herpes al cervello ha potuto contare sull’appoggio e il sostegno di Arca, corso al suo capezzale.