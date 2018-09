Francesco Arca felice e sereno: “Finalmente non ho più paura”

Francesco Arca: periodo d’oro sul lavoro e in famiglia

È un momento magico per Francesco Arca. L’attore senese si sta dividendo tra l’Italia e la Spagna per lavoro mentre in famiglia si gode il piccolo Brando, il figlio nato lo scorso febbraio. In un’intervista rilasciata al settimanale Vero, Arca si è dichiarato felice e soddisfatto di quello che sta accadendo nella sua vita. Dopo anni di sacrifici e gavetta sta finalmente raccogliendo i frutti sperati. “A livello familiare sono molto soddisfatto perché mi trovo in un fase della vita caratterizzata dalla felicità. Quest’ultima è una parola che in passato ho sempre avuto paura di pronunciare. Oggi non più: posso dire di essere un uomo felice grazie alla mia famiglia. Finalmente non ho più paura di dire che sono un uomo felice. Ho due figli e una compagna di cui vado orgoglioso. Così come sono orgoglioso della mia carriera d’attore, visto che ho avuto l’opportunità di mettermi alla prova in alcune realtà che prima non conoscevo, come quella spagnola”, ha spiegato il 38enne.

Francesco Arca attore anche in Spagna dopo La vita promessa

“Dopo La vita promessa mi sono messo a studiare spagnolo. Poi ho trovato un agente a Madrid e ho cominciato a fare provini. Ho scelto la Spagna perché lo spagnolo è la lingua più parlata al mondo e può aprirmi molte porte”, ha raccontato di recente Francesco Arca. “Mi è andata bene: in Spagna ho già girato una serie tv, Los nuestros 2, e ora ne girerò un’altra, Promesas de Arena“, ha aggiunto l’attore. Che ha voluto ringraziare pubblicamente la compagna Irene Capuano: “Tutto questo è stato possibile grazie a Irene, che mi ha incoraggiato a partire e, quando sono all’estero, si occupa a tempo pieno dei nostri figli senza farmi pesare nulla. E questo non è da tutti”.

Chi è Irene Capuano: tutto sulla compagna di Francesco Arca

Irene Capuano è una modella ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne di 40 anni. Al contrario di quanto si può pensare, Irene non ha corteggiato Francesco Arca nel programma di Maria De Filippi bensì Fernando Vitale, che non l’ha però scelta. Prima di Arca, Irene ha avuto una liason con Thomas De Gasperi, il cantante degli Zero Assoluto. Irene e Francesco stanno insieme dal 2005 e hanno due figli: Maria Sole e Brando, rispettivamente di 3 e 1 anno.