Francesco Arca attore in Spagna: tutto merito della compagna Irene Capuano

Francesco Arca recita anche in Spagna: le parole dell’attore

Francesco Arca ha deciso di allargare i propri orizzonti. Dopo aver conquistato il successo in Italia, l’attore toscano è pronto a farsi conoscere pure all’estero. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti cominciato a studiare lo spagnolo per avere delle chance in Spagna e nei paesi latino americani. Un tentativo supportato dalla compagna Irene Capuano e che è andato a buon fine. Arca è stato già ingaggiato per alcuni progetti madrileni e la strada è tutta in salita. “Irene è una donna straordinaria. A lei devo tanto e oltre a tutto il resto, di recente, mi ha permesso di realizzare un mio grande sogno professionale”, ha raccontato l’interprete de La vita promessa al settimanale Di Più Tv.

Irene Capuano ha aiutato molto Francesco Arca

“Dopo La vita promessa mi sono messo a studiare spagnolo. Poi ho trovato un agente a Madrid e ho cominciato a fare provini. Ho scelto la Spagna perché lo spagnolo è la lingua più parlata al mondo e può aprirmi molte porte”, ha spiegato Francesco Arca. “Mi è andata bene: in Spagna ho già girato una serie tv, Los nuestros 2, e ora ne girerò un’altra, Promesas de Arena“, ha aggiunto l’attore. Che ha voluto ringraziare la compagna: “Tutto questo è stato possibile grazie a Irene, che mi ha incoraggiato a partire e, quando sono all’estero, si occupa a tempo pieno dei nostri figli senza farmi pesare nulla. E questo non è da tutti”.

Irene Capuano: chi è la compagna di Francesco Arca

Irene Capuano è una modella ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne di 40 anni. Al contrario di quanto si può pensare, Irene non ha corteggiato Francesco Arca nel programma di Maria De Filippi bensì Fernando Vitale, che non l’ha però scelta. Prima di Arca, Irene ha avuto una liason con Thomas De Gasperi, il cantante degli Zero Assoluto. Irene e Francesco stanno insieme dal 2005 e hanno due figli: Maria Sole e Brando, rispettivamente di 3 e 1 anno.