Francesco Arca amico dell’ex Laura Chiatti: la reazione della compagna Irene

Laura Chiatti e Francesco Arca sono amici: il pensiero di Irene Capuano

Ormai non è una novità: Francesco Arca e Laura Chiatti sono in ottimi rapporti. Dopo essere stati fidanzati dal 2007 al 2009 i due sono diventati grandi amici. Tanto che ora escono con i rispettivi compagni – Irene Capuano e Marco Bocci – e figli. Eppure all’inizio non è stato facile, soprattutto per Irene, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e modella oggi mamma a tempo pieno. A svelarlo lo stesso Arca, diventato uno degli attori più acclamati in Italia. Ma pure in Spagna, dove ha cominciato a recitare da qualche anno. “All’inizio Irene mi diceva: “Mi fa strano uscire con Laura”. Invece poi hanno iniziato a sentirsi autonomamente senza nemmeno coinvolgermi. E oggi a volte facciamo le vacanze insieme, ci vediamo a cena, festeggiamo i nostri reciproci compleanni. Proprio come per i 40 anni di Marco, in cui ci siamo travestiti tutti in stile gipsy per una grande festa a sorpresa”, ha confidato Francesco a Silhouette.

Come sono diventati amici Francesco Arca e Laura Chiatti

“Io credo che sia solo questione di intelligenza: dopo esserci lasciati io mi sono innamorato di Irene e lei di Marco. Cos’altro c’è da dire? Che senso avrebbe rimanere distanti, arrabbiati o in tensione? Certo, c’è un tempo tecnico che deve passare, ma poi il rapporto può ricominciare in un’altra veste e si può far capire ai propri partner che non c’è nulla di ambiguo ma che anzi si può diventare tutti amici“, ha assicurato Francesco Arca, che è molto legato a Laura Chiatti e a Marco Bocci. Non a caso il protagonista de La vita promessa è stato molto vicino al collega quando è stato ricoverato in ospedale per un herpes arrivato al cervello.

Francesco Arca innamorato pazzo della sua Irene Capuano

Archiviata la relazione con Laura Chiatti, Francesco ha trovato la felicità e la serenità grazie a Irene, che l’ha reso padre di Maria Sole e Brando. È la Capuano ad occuparsi dei piccoli quando Arca è impegnato sul set. “Le devo molto, lei mi ha regalato una famiglia e mi ha incoraggiato ad andare in Spagna, per tentare la carriera di attore anche lì”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne.