Marco Bocci: “Un herpes alle labbra mi è venuto al cervello”

Marco Bocci ospite a Verissimo: il racconto del problema di salute

Marco Bocci sarà ospite sabato 29 settembre a Verissimo, il programma di Canale Cinque condotto da Silvia Toffanin. Durante l’intervista l’attore svelerà il problema di salute che ha avuto negli scorsi mesi. Il grave problema che ha colpito Marco Bocci era un herpes venuto al cervello e non fermatosi solo alle labbra. L’amatissimo attore, ai microfoni di Verissimo, ha così raccontato: “Quando fai troppo il tuo corpo ti dice che forse ti devi fermare un attimo. Quando sei stanco non hai difese immunitarie e il tuo corpo non riesce a proteggersi come dovrebbe. A me è successo di pensare di avere una sciocchezza, un semplice herpes e invece lo stesso herpes non si è fermato alle labbra ma è andato fino al cervello“.

Marco Bocci: la vicinanza della moglie Laura Chiatti in un momento così delicato. Adesso l’attore sta bene

“Fortunatamente la causa è stata individuata immediatamente ed è andato tutto bene“ afferma Marco Bocci in merito al problema di salute che lo ha colpito negli scorsi giorni. “Laura mi è stata vicino” dice poi riguardo alla moglie e attrice Laura Chiatti. “In quei giorni mi sono arrivati tanti messaggi e ho sentito il bene delle persone” afferma Bocci. “Per questo motivo mi è sembrato doveroso ringraziare tutti attraverso un video messaggio” conclude poi il noto attore italiano.

Marco Bocci ospite a Verissimo: quando andrà in onda la puntata

Questo il racconto di Marco Bocci a Verissimo. La puntata condotta da Silvia Toffanin andrà in onda su Canale Cinque sabato 29 settembre alle ore 16.10.