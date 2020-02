Francesco Amici, passato crudele: morte di un caro dietro la sua sofferenza

Amici: per Francesco è giunto il momento di tirare fuori chi è veramente

Francesco Bertoli è stato il protagonista assoluto del daytime di oggi, martedì 18 febbraio. Prima le discussioni con i compagni di scuola, poi il lungo confronto con Stash e Rudy Zerbi. La giornata di oggi è stata un momento della verità per il giovane cantante che finalmente si è lasciato andare, raccontando un pezzo importante della sua vita. Francesco si è messo a nudo confidandosi con i professori sul perché di certi suoi atteggiamenti. Il momento è stato molto emozionante e il ragazzo ha faticato a trattenere le lacrime. Ma cos’è il peso che Francesco porta con sé sin dalla sua adolescenza? Si tratta di una storia di sofferenza che lo ha visto coinvolto da vicino e che ha influenzato tutta la sua maniera di esprimere i sentimenti. Cosa che per un cantante, che voglia avere successo o comunque trasmettere delle emozioni quando canta, è inammissibile.

Amici, la storia di Francesco: la morte di una persona cara dietro i suoi silenzi

Nel corso del confronto con Zerbi e Stash, Francesco ha raccontato ai due professori di aver subito una grave perdita da ragazzo. Ha infatti dovuto assistere alla morte di sua cugina, di quindici anni, afflitta da un male incurabile. Ha fatto tutta la trafila in ospedale, accompagnandola nelle cure e questo percorso ha inciso molto sul giovane Francesco. Che si è lasciato andare a un pianto singhiozzato e liberatorio. “Sono stato tanto male nella mia vita”, queste le sue parole, “piangevo e non riuscivo a smettere. Questa cosa mi ha fatto male e mi ha cambiato”. Francesco nonostante parlare di questa cosa gli faccia davvero male ha continuato a raccontare il suo passato. Cosa che è stata molto apprezzata dai professori che stanno facendo di tutto per spronarlo.

Amici, per Francesco questa è davvero l’ultima occasione

Oramai ci siamo e le occasioni per dimostrare chi si è sono agli sgoccioli. E compito di bravi maestri, come possono esserlo Rudy Zerbi e Stash, è quello di spronare i propri allievi. E i due non si sono fatti pregare: un po’ consolandolo e un po’ a muso duro, stanno spingendo Francesco Bertoli a guardarsi dentro e a tirare fuori davvero chi è. Ci riuscirà? Per scoprirlo continuate a seguire il suo percorso nella scuola di Amici.