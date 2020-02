Amici, Francesco Bertoli sotto attacco: “Hai opportunità ma non le meriti”

Amici, la corsa al serale mette in tensione tutti i ragazzi: discussione con Francesco

I ragazzi della scuola di Amici si stanno giocando il tutto per tutto. Tra pochi giorni inizierà infatti la fase Serale del programma che decreterà il vincitore della diciannovesima edizione del talent show guidato da Maria de Filippi. In corsa per l’ambitissima maglia verde ci sono ancora Jacopo, Stefano, Martina e Francesco. Chi di loro riuscirà a strappare l’ambito pass? La tensione sta divorando i ragazzi per i quali, nella scuola, ogni occasione è motivo di scontro. Nella puntata di oggi la discussione ha avuto come tema la vittoria di Francesco contro Stefano durante l’esibizione dello speciale del sabato. Il biondo cantante avrebbe battuto Stefano ma non è riuscito comunque a convincere tutti e tre i giurati esterni a concedergli di entrare a far parte della pattuglia del serale.

Amici, tutti contro Francesco: il gruppo non ci sta

Durante un momento in sala relax a Francesco non sono andati giù i commenti che ha sentito in merito alla sua vittoria. Il ragazzo lamenta il comportamento ipocrita da parte dei compagni che non hanno il coraggio di dire in puntata quello che pensano di lui. Da qui a degenerare la discussione è un attimo. I toni con cui Jacopo ha manifestato la sua incredulità per la vittoria di Francesco hanno fatto il resto. Ci ha pensato Giulia a riassumere tutto: “Il fatto è che Francesco continua ad avere opportunità e non le merita. Perché Francesco dovrebbe avere la possibilità di avere la maglia verde?”. Bertoli non ci sta proprio ad essere visto come il peggiore del gruppo ma, per quanto i ragazzi possano dissimulare la situazione sembra chiara.

Amici: Stefano, Jacopo, Francesco e Martina chi andrà al serale?

La corsa al serale è ancora aperta e tra poco sapremo chi indosserà la maglia verde tra Jacopo, Stefano, Francesco e Martina. Dopo di ché non ci saranno più scuse e dovranno dimostrare tutto il loro talento. Tutti contro tutti. Al serale non c’è squadra che tenga. Per sapere chi ci sarà non perdete le prossime puntate di Amici.