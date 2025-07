Francesca Tocca e Todaro, famiglia riunita: colpo di scena, fan increduli

Francesca Tocca e Raimondo Todaro insieme, felici e sorridenti con la figlia Jasmine. Un quadretto familiare impensabile fino a poche settimane fa. Lo scorso gennaio i due danzatori hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Le nozze erano state celebrate nel 2014. L’anno precedente è nata Jasmine che oggi ha 11 anni e, al pari della mamma e del papà, ha iniziato fin da piccina a muovere i primi passi nel mondo della danza. Nelle scorse ore la ragazzina si è esibita in uno stage. Ad accompagnarla sia l’ex prof di Amici sia l’ex moglie. A colpire il fatto che Tocca abbia deciso di postare su Instagram, sia sulla bacheca sia tra le storie, un dolce scatto della family riunita. Diversi fan hanno rilasciato commenti increduli.

C’è chi ha applaudito nel vedere due genitori che, nonostante il matrimonio finito, appaiono affiatati e uniti per il bene della figlia. C’è poi chi ha consigliato a Francesca e a Raimondo di ripensare alle decisioni prese e di valutare se non è il caso di far riprendere quota alle nozze. Infine c’è chi non ha escluso che ci possa essere in corso un clamoroso ritorno di fiamma. Tocca, nel pubblicare lo scatto con la figlia e l’ex marito, si è limitata a scrivere “sei la mia stella”, rivolgendosi al suo frutto d’amore. Dunque? Come stanno le cose tra i due ballerini? Davvero si starebbero riavvicinando sentimentalmente?

Probabilmente non c’è alcun ritorno in love in corso. Però, il gesto della danzatrice conferma che con Todaro è rimasta in ottimi rapporti. Tra l’altro pare che lei stia frequentando Davide Greco, noto sui social come il ‘Parrucchiere dei vip’ in quanto diverse celebrità hanno scelto di affidarsi alla sua professionalità in questi anni per darsi una sistemata ai capelli. Tocca e Greco, in diversi frangenti, sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi, scambiandosi baci infuocati e teneri abbracci.

Si sa meno della situazione sentimentale di Todaro. Di recente si è sussurrato che avrebbe iniziato a frequentare una tiktoker attiva sui social con dei contenuti riguardanti dei workout ormonali. Si è mormorato che i due sono stati avvistati qualche giorno fa in un locale messinese in riva al mare.