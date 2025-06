Todaro “fa coppia con la tiktoker dei workout ormonali”, addio Francesca Tocca

Il gossip torna a ruggire su Raimondo Todaro a pochi giorni di distanza dall’uscita delle paparazzate dell’ex moglie Francesca Tocca. pizzicata in dolce compagnia di Davide Greco, il ‘parrucchiere dei vip’. Pare che dopo la fine del matrimonio, anche il coreografo abbia già trovato ristoro sentimentale tra le braccia di una nuova partner. A lanciare lo scoop è l’esperta di gossip Deianira Marzano che, previa consultazione di alcune sue fonti, ha affermato che l’ex prof di Amici di Maria De Filippi si è fidanzato. In questo momento starebbe frequentando una tiktoker molto bella, attiva sui social con dei contenuti riguardanti dei workout ormonali. Trattasi di una combinazione di esercizi specifici (come HIIT – allenamento ad alta intensità) e movimenti di forza che aiutano a regolare i livelli di insulina, cortisolo e ormone della crescita, con il fine di far funzionare bene il metabolismo e di ridurre parte del grasso corporeo.

Secondo quanto appreso da Deianira Marzano, Todaro è stato avvistato con la tiktoker, di cui al momento non si conosce il nome, al Movida Beach a Letoyanni, piccolo comune messinese che si affaccia sul mare. Una persona che era nel locale ha raccontato che il danzatore non ha fatto nulla per nascondersi. Anzi è stato molto disponibile con chi l’ha riconosciuto ed ha elargito selfie. Al suo fianco ci sarebbe stata la tiktoker descritta dai presenti come molto bella. Al Movida Beach, Todaro e la donna si sarebbero presentati mano nella mano. Insomma, ci sarebbero pochi dubbi sulla natura della relazione. Non si tratterebbe di una semplice amicizia.

L’avvistamento di Todaro arriva a pochi giorni di distanza dalla paparazzata che ha immortalato l’ex moglie Francesca Tocca baciare il barbiere Davide Greco. Altrimenti detto, entrambi gli ex coniugi hanno voltato definitivamente pagina dopo la fine del loro matrimonio.

Oggi hanno rapporti civili e remano nella stessa direzione per il bene della figlia Jasmine. Da quando c’è stata la rottura, né Tocca né Todaro hanno rivelato le cause profonde che hanno portato la loro relazione su un binario morto. Si sono limitati a raccontare che il loro rapporto a un certo punto ha smesso di funzionare per incomprensioni caratteriali.