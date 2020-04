Francesca Tocca, Valentin nei pensieri? Gesto inatteso, e intanto lui…

Amici, Francesca Tocca e Valentin: non si ferma il gossip sulla storia d’amore

L’ultima storia di Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi e non solo, farà particolarmente discutere perché pur non avendo scritto chissà quanto potrebbe aver fatto riferimento alla sua storia con Valentin Alexandru Dumitru. Sì, è vero: è stata la stessa Francesca tempo fa a dire chiaramente di non poterne più delle continue domande e dei commenti su Valentin, quindi sarebbe strano se fosse proprio lei a stimolare la curiosità di chi la segue; non si può dire però che questa storia sia destinata a passare inosservata: magari Francesca ha fatto riferimento a tutt’altro ma non è da escludere che invece sia proprio al ballerino di latino-americano che ha abbandonato la scuola dopo aver mandato su tutte le furie Maria De Filippi.

Francesca e Valentin si sentono ancora? I pensieri della Tocca viaggiano

La storia di cui parliamo vede Francesca seduta su un muretto a fissare il panorama ma non è questo che ci interessa bensì le parole usate per commentarla: la Tocca ha citato infatti la prima parte di Mi sei scoppiato dentro al cuore di Mina nella versione interpretata da Annalisa Scarrone: “… Era / Solamente ieri sera / Io parlavo con gli amici”. Qualcuno di voi potrebbe pensare che il riferimento sia alle giornate in cui Francesca poteva uscire liberamente di casa senza temere il contagio da Coronavirus, quando cioè non vigeva l’obbligo di stare in casa; il punto è che la canzone parla d’amore e non possiamo non mettere in conto che la Tocca si riferisse proprio a una qualche storia d’amore, quindi anche a Valentin.

Le ultime news su Francesca e Valentin: il ballerino non parla più della storia ad Amici

Il ballerino da parte sua sembra non voler parlare più della sua storia con Francesca dopo la confessione fatta quando Amici era ancora in onda: Valentin non ha rilasciato interviste né scritto altro, e le uniche storie che sta pubblicando riguardano sé stesso e la danza, qualche volta la palestra. Dite che è davvero finita tra lui e Francesca? Chissà; se ne sapremo di più vi aggiorneremo tempestivamente.