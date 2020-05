Francesca Tocca sorprende: “Attrae ciò che è impossibile, siamo fatti così”

Valentin Dimitru Alexandru e Francesca Tocca ultimi aggiornamenti: i due ballerini in silenzio

Francesca Tocca è finita di nuovo al centro dell’attenzione per un messaggio che potrebbe essere riferito a Valentin Dimitru Alexandru, ed è un vero peccato che la ballerina non possa continuare a condividere foto e video del latinista anche per evitare di essere sommersa di critiche e insulti. Insulti davvero senza senso, visto che Francesca era single quando ha conosciuto Valentin e ha tutto il diritto di innamorarsi di nuovo dopo essersi lasciata con Raimondo Todaro. Abbiamo come l’impressione che i due si sentano – sarebbe quantomeno assurdo che abbiano smesso di parlarsi dopo la storia pubblicata da Valentin, essendo entrambi innamorati – ma non ne abbiamo le prove, e comunque anche se fosse così siamo certi che non vogliano esporsi dopo la polemica scatenata dalla confessione sulla loro storia. Fatte queste premesse, veniamo al dunque.

Francesca: “Ci attrae ciò che è impossibile”, il post che fa discutere

L’ultimo post pubblicato dalla Tocca su Instagram è una foto artistica che la danzatrice ha commentato con questa riflessione: “Ci attrae tutto ciò che è impossibile perché siamo fatti così”. Inutile dirvi che il pensiero è andato subito a Valentin e alle parole che il ballerino ha scritto sulla loro storia; potrebbe anche non essere così però, e cioè che la Tocca abbia voluto soltanto scrivere qualcosa di bello a commento di uno scatto professionale. Non siamo stati gli unici comunque a pensare che Francesca si sia riferita in qualche modo a Valentin: “Bisogna volere l’impossibile – ha scritto una follower –, perché l’impossibile accada. Non mollare Francy, e soprattutto fregatene di chi ti giudica fai sempre e solo ciò che vuoi…”. “Quando date questi consigli così saggi – le ha subito risposto un’altra –,tenete in considerazione le persone che ne possono soffrire? Per fortuna la ruota gira, e quel che si fa si riceve”. Un commento che francamente è incomprensibile, perché ci risulta che Raimondo e Francesca siano rimasti in ottimi rapporti.

I commenti del Web su Francesca e Valentin sulla ballerina e sul ballerino di Amici

Si tratta comunque non di pochi commenti: “Vero, ma la ragione e il rispetto di se stessi deve prevalere…”, ha commentato ad esempio un’altra follower, a cui hanno fatto seguito altri messaggi come questo: “Che l’attrazione vada assecondata mah… esempio forse non consono ma… se sono attratta dai cannoli alla crema è giusto mangiarli tutti i giorni pur sapendo che mi faranno male prima o poi? O come dici tu, vivi in quel momento e poi dei problemi ci pensiamo poi? Mah … ma il buon senso non c’è più? Quando poi non riguarda solo noi ma altri che non possono scegliere?”. Il Web è libero e ognuno può scrivere ciò che vuole ma è imbarazzante che i commenti scritti a Francesca non tengano quasi mai conto della sua felicità e di ciò che la ballerina vuole davvero. E forse sia lei sia Valentin, recentemente tornato su Instagram con un post che sta facendo molto parlare di sé, fanno bene a non esporsi: perché condividere i propri sentimenti in un contesto ostile?