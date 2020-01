By

Francesca Sofia Novello interviene sulla bufera sanremese e su Amadeus. La fidanzata di Valentino Rossi si espone con un post

La tempesta perfetta, o meglio la tempesta con tempismo: Sanremo 2020 è alle porte e come ogni kermesse che si rispetti si porta dietro uno stuolo di sussurri, mugugni e polemiche a corredo dello spettacolo che andrà in scena a breve sul palco dell’Ariston. Attori principali di questi giorni, loro malgrado, Francesca Sofia Novello e Amadeus. La bufera mediatica si è scatenata dopo che durante la conferenza stampa del Festival il conduttore ha presentato la fidanzata di Valentino Rossi con alcune parole che hanno provocato un polverone. Nelle scorse ore, sulla questione, ha detto la sua la diretta interessata.

La fidanzata di Valentino Rossi: “Penso che l’introduzione che mi ha rivolto Amadeus sia stata fraintesa”

“Penso che l’introduzione che mi ha rivolto Amadeus sia stata fraintesa” esordisce Francesca Sofia Novello pubblicando una Stories su Instagram in merito alle roventi polemiche di queste ore. “Non credo che sia il passo avanti o indietro ad assicurare e a garantire il ruolo della donna”, ha proseguito, aggiungendo: “Mi fa ridere tutto questo tam tam, però fa parte del gioco. Il Sanremo che ha immaginato Amadeus è incentrato sulla valorizzazione delle donne in tutte le diverse sfumature e sfaccettature. Pace e amore a tutti quanti. Caso chiuso!”. Anche Amadeus è tornato sulla vicenda, sostenedo di essere stato frainteso.

Amadeus: “Mi dispiace che sia stata interpretata malevolmente la mia frase, sono stato frainteso”

A incendiare il pre-Sanremo sono state queste parole pronunciate dal conduttore romagnolo: “Francesca è stata scelta per la bellezza e per le capacità di stare con un grande uomo, stando un passo indietro”. Apriti o cielo: sui social e da parecchi giornalisti e personalità dello spettacolo sono piovute dichiarazioni di condanna. “Mi dispiace che sia stata interpretata malevolmente la mia frase, sono stato frainteso. Quel ‘passo indietro’ si riferiva alla scelta di Francesca di stare fuori dai riflettori che inevitabilmente sono puntati su un campione come Valentino”, si è giustificato Amadeus.