Francesca Manzini si sposa: video dell’inaspettata proposta di matrimonio

Matrimonio in vista per Francesca Manzini! La comica sta decisamente bruciando le tappe, dopo aver conosciuto sui social il suo nuovo fidanzato. Lui si chiama Christian e la chimica è nata a distanza: durante il periodo di quarantena, hanno scoperto di esser fatti l’una per l’altro. Non appena hanno potuto incontrarsi, hanno passato tanto tempo insieme, scoprendo che le cose che hanno in comune sono più numerose di quello che si aspettavano. E in breve tempo è sbocciato l’amore. Un amore vero. Altrimenti lui non si sarebbe mai spinto a farle un’inaspettata proposta di matrimonio. Approfittando di un regalo mostrato dalla Manzini ai suoi follower di Instagram, il suo fidanzato Christian le ha spiegato che, in realtà, quel ciondolo che indossa non è un semplice brillante… ma un diamante! Francesca, inizialmente, non ha capito come mai le avesse fatto un regalo di così tanto valore, per poi ricevere un’altra sorpresa ancora più importante.

Francesca Manzini si sposa con Christian: video della proposta di matrimonio

Durante un video pubblicato su Instagram, Francesca Manzini ha mostrato a tutti il dono che le ha regalato il fidanzato; con lei, anche Christian, che ha deciso di sorprenderla con una proposta di matrimonio. Dopo circa sei mesi di fidanzamento, ora dovranno già pensare a organizzare il matrimonio, con la speranza che una futura quarantena non faccia slittare tutto. Queste sono state le parole dell’attuale fidanzato della Manzini: “Visto che la nostra storia è iniziata durante il Covid, tramite Instagram e Facebook, tutti l’hanno seguita. E anche questo è reale”. La futura concorrente di Tale e Quale Show è rimasta esterrefatta, gli ha ripetuto più volte se fosse convinto di quello che le ha detto; e sì, Christian è davvero sicuro di volerla come sua moglie.

Matrimonio Francesca Manzini: testimoni e invitati, la lista sarà lunga

La fatidica domanda è arrivata: “Vuoi sposarmi?”; e la Manzini gli ha detto mille volte sì. Un bel periodo, per la comica, che è riuscita a creare un nuovo bellissimo rapporto col padre famoso. Potrebbe essere proprio lui ad accompagnarla all’altare e lei dovrà pensare anche ai possibili testimoni: magari Antonio Ricci e Maria De Filippi? Due persone che hanno creduto fortemente nel suo talento… Certamente saranno presenti nella futura lista degli invitati e, fra loro, anche Carlo Conti, che l’ha scelta per la nuova edizione di Tale e Quale Show.