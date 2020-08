Pago torna in tv. Dopo l’esperienza a Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip il cantante sardo sarà tra i protagonisti della prossima edizione di Tale e Quale Show. Il suo nome circolava da tempo dietro le quinte del varietà ma solo ora è stato confermato da Carlo Conti. Il conduttore toscano ha svelato su Instagram i nomi dei dieci concorrenti che prenderanno parte alla decima edizione della trasmissione di successo di Rai Uno. Oltre a Pacifico Settembre (questo il vero nome di Pago) vedremo in azione: la cantante Barbara Cola, l’imitatrice Francesca Manzini, la conduttrice Carolina Rey, la showgirl Carmen Russo, la cantante Giulia Sol, l’attore Sergio Muniz, il comico Francesco Paolantoni, l’ex vincitore di Amici Virginio e l’attore e doppiatore Luca Ward. Un cast eterogeneo e variegato con nomi del tutto nuovi e inaspettati, come quelli di Virginio, Giulia Sol (nota per il suo impegno teatrale) e Sergio Muniz. La Cola, invece, ha di recente lavorato con Conti alla seconda edizione di Ora o mai più.

Quando va in onda la nuova edizione di Tale e Quale Show con Carlo Conti

La nuova edizione di Tale e Quale Show partirà su Rai Uno il prossimo venerdì 18 settembre. Confermata la giuria dello scorso anno composta da: Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Nel cast non figurano alcuni dei nomi trapelati nei giorni scorsi come quello di Roberta Morise, ex fidanzata di Carlo Conti rimasta disoccupata dopo la sostituzione a I Fatti Vostri, Manuela Arcuri e Debora Villa. Va anche segnalato, però, che quest’anno i concorrenti in tutto sono dieci e non dodici come in passato e questo ha sicuramente costretto la produzione a fare delle decisioni ben ponderate. Una scelta, quella di avere meno protagonisti, dettata sicuramente dalle misure anti-Covid visto che per i truccatori sarà più complicato lavorare al make up di ogni artista.

Tale e Quale Show parte il 18 settembre ma avrà meno puntate del solito

Non solo: pare che quest’anno Tale e Quale Show avrà meno puntate rispetto allo scorso anno. Non è ancora chiaro se ci sarà il Super Torneo, quello che vede il ritorno di cinque campioni del 2019 (tra cui figurano Francesco Monte e Agostino Penna).