Francesca Fialdini e la vita privata: Il cambiamento dopo La Vita in Diretta

Francesca Fialdini si racconta dopo La Vita in Diretta e parla di emozioni e felicità

Francesca Fialdini, dopo aver lasciato la conduzione de La Vita in Diretta, è tornata su Raiuno con l’inedito Da noi…. A Ruota libera. Un programma che parla di storie vere, di emozioni e bei sentimenti. Un programma che per la conduttrice toscana in qualche modo le somiglia, dato che negli anni da donna “timida” e riservata ha dovuto mettere in discussione la sua personalità e aprire anche un po’ le porte della sua vita privata ai telespettatori. A La Vita in Diretta, infatti, ha messo in gioco anche un po’ i suoi sentimenti. Questo per entrare in empatia con il pubblico da casa e comprendere meglio le storie degli ospiti in studio, come racconta in un’intervista al magazine di casa Rai RadioCorriereTv. La Fialdini rivela che oggi nella sua professione c’è spazio sia per la parte razionale che per quella più sentimentale, ma svela anche cosa la emoziona e cosa è per lei la felicità.

La Vita in Diretta, Francesca Fialdini parla di come il programma l’ha cambiata: “Ho dovuto mettere in gioco la sfera privata”

Prima dell’esperienza a La Vita in Diretta, Francesca Fialdini ha condotto Unomattina. Così parla di questo periodo della sua carriera e della sua vita: “Sono ancora molto razionale nel mio mestiere. Amo curare la forma delle cose che dico e che faccio. E poi c’è una passione forte per il giornalismo, che a Unomattina veniva fuori più facilmente e che, dopo l’esperienza a La Vita in Diretta, ho dovuto amalgamare con la manifestazione dei sentimenti e delle emozioni. Sono una persona molto riservata e timida, evito di parlare di me anche per il rispetto che credo si debba avere nei confronti della propria sfera privata. A La Vita in diretta questa parte l’ho dovuta mettere in gioco molto, proprio per comprendere meglio le storie degli altri, per entrare nelle loro vite, nei loro dolori”. E poi aggiunge: “Adesso c’è spazio per entrambe le cose, mente e cuore”.

Francesca Fialdini, cosa la emoziona e cosa è per lei la felicità: “Desiderio di conquista quotidiana”

In effetti in Da noi… a Ruota Libera, in onda ogni domenica dopo Domenica In, la presentatrice appare molto a suo agio e ha convinto i telespettatori, battendo nella prima puntata la “rivale” Barbara d’Urso. Nel programma racconta storie molto commoventi e che fanno riflettere, ma quando e come si emoziona Franceschina? “Quando vengo messa in discussione, quando quello che pensavo di avere capito viene spazzato via all’improvviso da qualcuno che con la sua vita mi insegna qualcosa di nuovo”, racconta. E questo potrebbe accadere anche nel suo nuovo show, che in qualche modo parla anche di lei: “Questo programma mi assomiglia. Mettersi a nudo in generale è difficile. Ammiro tanto le mie colleghe che riescono a farlo con molta libertà. È un regalo quando una persona viene nel mio studio e mi apre le porte della sua vita”. Francesca è molto riservata, ma recentemente ha confermato di essere fidanzata e innamoratissima. Quando le viene chiesto se si ritiene una donna felice, così replica: “La felicità per me è provare a raggiungere tutti i giorni risultati nuovi, nel lavoro come nella vita. Ho proprio il bisogno di un desiderio di conquista quotidiana per sentirmi soddisfatta e felice”.