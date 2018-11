Francesca Fialdini si commuove a Vieni da Me e poi parla del bacio con Timperi

Francesca Fialdini ospite di Caterina Balivo si emoziona ricordando la sua infanzia

Momento di commozione per Francesca Fialdini a Vieni da me su Rai Uno. Ospite di Caterina Balivo la conduttrice de La vita in diretta, da sempre schiva e riservata, si è aperta sulla sua vita privata. La giornalista ha trattenuto a stento le lacrime quando in studio è partita una canzone di Gino Paoli, un brano che il padre le cantava quando era piccola per farla addormentare. Francesca, classe 1979, ha vissuto il dramma dei genitori separati, in un’epoca – gli anni Ottanta – durante i quali non era prassi comune per le famiglie separarsi. “Nonostante le difficoltà che abbiamo passato sono orgogliosa della mia famiglia, di tutto quello che hanno fatto per me”, ha confidato la Fialdini, che sta per tornare alla guida de Lo Zecchino d’Oro.

Francesca Fialdini vita privata: la conduttrice è single da tempo

“Mio padre e mia madre sono sempre stati presenti nella mia vita. Li ringrazio per quello che hanno fatto per me, hanno sempre avuto una mentalità aperta e moderna. Da chi ho preso il mio carattere? Un po’ da tutti e due, siamo come dei gatti selvatici. Amiamo stare in compagnia ma poi teniamo per noi i nostri sentimenti, le cose più riservate”, ha ammesso Francesca Fialdini, che è single ormai da qualche anno.

Francesca Fialdini commenta il bacio con Tiberio Timperi

A Vieni da me Caterina Balivo ha stuzzicato Francesca Fialdini sul bacio che le ha rubato Tiberio Timperi in una recente puntata de La vita in diretta. La 39enne è rimasta vaga preferendo non rilasciare ulteriori dichiarazioni in merito. Di sicuro i due si sono riconciliati dopo la litigata di qualche mese fa ma non c’è di più oltre un semplice rapporto di lavoro e stima.