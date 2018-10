Francesca Fialdini: Con Timperi? “Ci sono rimasta male ma il rapporto è ottimo”

Francesca Fialdini torna a parlare del suo rapporto con Tiberio Timperi alla Vita in Diretta: l’intervista

Di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi si è parlato molto ultimamente per via dei rumours sulla oro presunta acredine nata a seguito di alcuni battibecchi alla Vita in Diretta. Del rapporto col conduttore, allora, è stato chiesto di parlane oggi alla Fialdini in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. A tal proposito, però, Francesca è stata molto chiara. Il rapporto con Timperi? “Ottimo, come sempre” ha dichiarato lei “E non sa di quanto ci divertiamo a leggere di finti litigi e separazioni imminenti tra di noi”.

Francesca Fialdini: io raccomandata? “Ci sono rimasta male con Timperi ma ci ho riso su”

Uno degli episodi che ha scatenato le voci sull’antipatia reciproca tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi è stato il botta e risposta tra i due conduttori durante una puntata de la Vita in Diretta. Tiberio, scherzando, aveva nello specifico dato della “raccomandata” alla Fialdini, scatenando l’irritazione di quest’ultima. La battuta di Timperi? “Ci sono rimasta male” ha dichiarato Francesca a Chi “Lui non ha dato peso a quanto detto a tal punto che, a fine puntata, mi ha chiesto se mi fossi offesa. Io ci ho riso su ma ritengo che dobbiamo dare un messaggio diverso”.

Francesca Fialdini offesa da Tiberio Timperi: le scuse a la Vita in diretta

È una Francesca Fialdini più serena quella che oggi parla del suo rapporto di Tibero Timperi. La tregua, probabilmente, oggi è stata raggiunta grazie anche alla richiesta esaudita della conduttrice di ricevere le scuse in diretta da parte del suo collega. “La storia che le donne fanno carriera solamente dopo una relazione orizzontale deve finire” ha infatti affermato senza giri di parole la Fialdini durante la sua lunga chiacchierata con il giornalista di Chi “Non siamo nel paleolitico!”.