Francesca Fialdini a La vita in diretta: “Tiberio Timperi mi ha fatto soffrire”

Francesca Fialdini offesa in diretta tv dal collega Tiberio Timperi

Francesca Fialdini, conduttrice de La Vita in Diretta insieme a Tiberio Timperi, in un’intervista su Grazia torna a parlare dell’offesa gratuita servitale dal suo collega. Ricordiamo, infatti, che durante una delle prime puntate della trasmissione pomeridiana in onda su Rai Uno, Timperi ha praticamente dato della raccomandata a Francesca. Dopo aver fatto calare il gelo sullo studio, Timperi per rimediare alla sua battuta alquanto infelice, è corso ad abbracciare e baciare la Fialdini che, visibilmente offesa, ha cercato di difendersi rispondendo a tono all’amico. Un episodio che ha fatto parecchio soffrire la conduttrice che dichiara: “Arrivare a pretendere in diretta le scuse da un collega, anziché ignorare l’accaduto, non è stato facile”.

Francesca dice la sua sul ruolo delle donne in tv

La Fialdini a Grazia rivela: “Dobbiamo dire chiaro e tondo a chi ascolta che le donne in tv, e altrove, non fanno carriera prendendo scorciatoie. È arrivato il momento di valorizzarci, di sottolineare le competenze e le fatiche di tutti i giorni, di lottare contro gli stereotipi e le categorizzazioni. Solo cosi possiamo sperare di cambiare le cose”. E poi ancora aggiunge: “Purtroppo si parla di noi donne attraverso i clichè: la mora, la bionda, la dolce. La verità è che la nostra rappresentazione continua a passare attraverso stereotipi senza fondamento”.

Cosa succede nella vita privata della bionda conduttrice?

E se il lavoro appare andare al meglio, cosa accade nella vita strettamente privata di Francesca Fialdini? “Ho imparato a non trascurare gli amici. Le relazioni vanno coltivate e faccio di tutto per essere presente nella vita dei miei genitori”. Per quanto riguarda l’amore, invece, dichiara: “Non amo le definizioni. Non sono single. Innamorata? Non lo so. Vivo questa frequentazione giorno dopo giorno. Lui è una persona semplice che mi permette di evadere dalla quotidianità”.