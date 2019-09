Francesca Fialdini: problemi con il nuovo programma A ruota libera

Slitta A ruota libera, il nuovo programma di Francesca Fialdini?

Brutte notizie per i fan di Francesca Fialdini. Stando a quello che riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ci sarebbero dei forti ritardi su A ruota libera, il nuovo programma Rai della domenica, che andrà in onda su Rai Uno subito dopo Domenica In di Mara Venier. Pare che lo studio non sia ancora pronto e molto probabilmente ci sarà uno slittamento dello show. La prima puntata del nuovo format era prevista domenica 15 settembre ma forse l’esordio verrà rimandato. Al momento però resta solo un pettegolezzo: nessuna comunicazione ufficiale è arrivata dalla Rai né dalla Fialdini, che di recente si è concessa una lunga vacanza in montagna.

Il gossip di Oggi su A ruota libera con Francesca Fialdini

“Per A ruota libera ci sarebbero forti ritardi e lo studio non sarebbe ancora pronto. Il debutto arriverà come previsto domenica 15 settembre o sarà necessario uno slittamento della partenza?”, ha scritto Dandolo sulla rivista. In attesa di saperne di più, negli scorsi mesi Francesca Fialdini ha parlato a lungo del suo nuovo progetto, che arriva dopo l’addio a La vita in diretta. A ruota libera prende il posto de La prima volta di Cristina Parodi, chiuso dopo due anni per bassi ascolti. La nuova trasmissione – che sarà preceduta dalla Domenica In di Mara Venier – sarà un mix tra storie e divertimento, con tanti spunti di riflessione legati all’attualità.

Francesca Fialdini ha un nuovo amore: la scelta sul fidanzato

In attesa di saperne di più su A ruota libera, Francesca Fialdini è serena accanto ad un nuovo compagno. La giornalista ha da qualche mese un partner segreto che la rende serena e appagata. “La nostra storia dura da un po’ ma sono così riservata che non si sapeva. Lui vive lontano e non appartiene né al mondo dello spettacolo, in senso stretto, né a quello dell’informazione”, ha raccontato la Fialdini a Vieni da me.