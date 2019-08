Francesca Fialdini innamorata: la scelta sul fidanzato

Francesca Fialdini ha un fidanzato segreto: la dichiarazione

Non è più una novità: da qualche tempo Francesca Fialdini è di nuovo innamorata. L’ex conduttrice de La Vita in Diretta ha ritrovato il sorriso accanto ad una persona speciale. A rivelarlo la diretta interessata tempo fa nel corso di un’intervista con Caterina Balivo a Vieni da me. Un uomo che finalmente è tornato a far battere il cuore alla giornalista Rai, che è stata single per un lungo periodo. Nonostante l’amore intenso, la Fialdini ha preso una decisione importante: quella di non rivelare il nome del suo fidanzato. Almeno per ora. La bionda conduttrice vuole preservare questa storia d’amore, che ogni giorno le regala tanta gioia ed emozione.

Perché Francesca Fialdini non vuole dire chi è il suo fidanzato

“È stata proprio La Vita in Diretta a portarmi fortuna e la persona di cui sono pazza. È un telespettatore molto speciale”, ha confidato Francesca Fialdini al settimanale Vero Tv. “Da questo punto di vista va bene, prima o poi riuscirò anche a parlarne. Non è che non lo voglia fare, ma gli amori vanno anche un po’ custoditi, sennò poi diventa subito una cosa degli altri e sembra che non ti appartengano più”, ha aggiunto la 39enne. “Io sono ancora nella fase “lasciatemelo ancora un pochino tutto per me”. Per ora voglio tenermelo ancora un po’ per me”, ha spiegato la Faldini. Francesca uscirà allo scoperto col fidanzato nel corso dei prossimi mesi, magari durante una puntata del suo nuovo programma tv?

Francesca Fialdini torna in tv a settembre con A ruota libera

Dal prossimo 15 settembre Francesca Fialdini condurrà, ogni domenica pomeriggio a partire dalle 17.30, il nuovo programma A ruota libera. Il format prende il posto de La prima volta di Cristina Parodi, chiuso dopo due anni per bassi ascolti. La nuova trasmissione – che sarà preceduta dalla Domenica In di Mara Venier – sarà un mix tra storie e divertimento, con tanti spunti di riflessione legati all’attualità.