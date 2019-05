Francesca Fialdini è innamorata pazza: la confessione a Vieni da me

Francesca Fialdini è fidanzata: la conferma a Vieni da me

Francesca Fialdini ha trovato fidanzato. La notizia era già trapelata qualche mese fa sulle pagine del settimanale Gente ma ora la conduttrice Rai l’ha confermata a Vieni da me, nel salotto di Caterina Balivo. Il volto de La vita in diretta si è dichiarata innamorata pazza del suo uomo, la cui identità – almeno per il momento – resta top secret. Ma a quanto pare si tratta di una persona sconosciuta al grande pubblico, che non fa parte del mondo dello spettacolo né tanto meno di quello dell’informazione. Un compagno che rende serena e felice Francesca, ormai pronta alla soglia dei 40 anni a mettere su famiglia. La Fialdini vuole però andarci coi piedi di piombo: prima la convivenza, poi un gatto e subito dopo qualche bambino. Anche se la giornalista ci ha tenuto a ribadire che si può essere donna al cento per cento pure senza il dono della maternità.

Le parole di Francesca Fialdini sul fidanzato misterioso

“La nostra storia dura da un po’ ma sono così riservata che non si sapeva. Lui vive lontano e non appartiene né al mondo dello spettacolo, in senso stretto, né a quello dell’informazione”, ha confidato Francesca Fialdini nell’ultima intervista rilasciata alla stampa. La presentatrice de La vita in diretta sta portando avanti una relazione a distanza, ma spera presto di condividere lo stesso tetto con il suo amore. “La convivenza sta diventando una necessità, anche se a cucinare sono una frana. Tutte le mie relazioni, anche nelle amicizie, sono state serie. Non amo restare in superficie. Di natura sarei molto gelosa ma con una storia a distanza ho imparato ad allenare la fiducia”, ha spiegato.

Francesca Fialdini sogna di avere un figlio maschio

“Mi piacerebbe avere un figlio maschio. Ritengo la famiglia un miracolo e spero che presto ci siano le condizioni per averne una”, ha aggiunto Francesca Fialdini.