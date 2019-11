Maurizio Costanzo bacchetta Francesca Fialdini per le parole su La vita in diretta

Francesca Fialdini ancora nella bufera. Di recente la giornalista ha ammesso di non guardare più La vita in diretta, programma pomeridiano che conduceva fino allo scorso anno. Non solo: la 40enne ha ammesso che il format andrebbe rivisto e che parlare troppo di cronaca nera lo danneggia. Parole che hanno scatenato il putiferio sui social network e che hanno spinto pure Maurizio Costanzo a dire la sua. Nella rubrica televisiva che cura da anni sul settimanale Nuovo, il marito di Maria De Filippi ha bacchettato la collega più giovane. Sottolineando che non è bello parlare male di un programma che, volente o nolente, ha sicuramente regalato tanta popolarità alla Fialdini.

Maurizio Costanzo non approva Francesca Fialdini

“Parlare in modo critico e negativo di un programma che ci ha dato tanto è sempre una mossa da non fare. Per questo Francesca Fialdini sbaglia a dare giudizi così duri su La vita in diretta, che ha condotto per due stagioni prima insieme a Marco Liorni e poi a Tiberio Tiberi”, ha scritto Maurizio Costanzo sulla rivista edita da Cairo Editore. “D’altronde per lei, che è brava, è stato un bel trampolino di lancio: anche se aveva già esperienza in tv, le ha regalato quella popolarità che solamente un contenitore così seguito può dare”, ha aggiunto il giornalista e conduttore.

Francesca Fialdini e il successo della domenica pomeriggio

Lontana da La vita in diretta, che continua a registrare bassi ascolti e rischia addirittura la cancellazione, Francesca Fialdini è tornata a sorridere con Da noi…a ruota libera. La trasmissione domenicale è incentrata sull’attualità ed è parecchio seguita la domenica pomeriggio su Rai Uno. Tanto che qualche volta ha addirittura battuto l’indomita Barbara d’Urso.