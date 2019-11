Francesca Fialdini: “La vita in diretta non mi manca. Cuccarini e Matano? Mai visti”

La vita in diretta, Francesca Fialdini risponde alle domande sul programma a Tv Talk

L’amore tra Francesca Fialdini e La vita in diretta si è interrotto e pare di capire anche in modo brusco. Insomma, non sono rimasti in buoni rapporti. L’affetto della Fialdini nei confronti del programma pomeridiano di Rai 1 è rimasto probabilmente, ma oscurato da un rapporto vissuto non tanto serenamente. I malumori che molti sospettavano dunque hanno una base di partenza reale, perché le parole spese dalla conduttrice su La vita in diretta oggi non sono state delle più felici. Francesca Fialdini in questa stagione televisiva è alla conduzione di A ruota libera, un programma che la mette molto più a suo agio sembrerebbe di capire. Ospite a Tv Talk nella puntata di sabato 16 novembre, la Fialdini ha parlato della sua nuova trasmissione ma anche della passata.

Francesca Fialdini non rimpiange La vita in diretta: “Non mi manca”

Tra i presenti in studio qualcuno le ha chiesto se sente la mancanza del pubblico che aveva prima. Lei ha risposto di no, che ama il suo pubblico ma non ne sente la mancanza. Poi si è spiegata meglio: “Quel tipo di impegno specifico oggi non mi manca. Avevo bisogno anche io di prendere la giusta distanza da alcune tematiche che di fondo non ho mai condiviso”. Non è finita qui, perché Francesca Fialdini ha anche spiegato il suo punto di vista: “Non ho mai fatto mistero di non condividere scelte che allungassero la cronaca nera parlando di attualità quando non necessariamente l’attualità avrebbe dovuto portarci in quella direzione. E preferendo un alleggerimento che però alle volte facevamo fatica a portare”. Infine ha detto: “Però da questo punto di vista mi sento di dire che indipendentemente da chi conduce La vita in diretta è il format che andrebbe probabilmente rivisto”. Dopo queste parole della Fialdini c’è stato anche l’applauso del conduttore Massimo Bernardini.

Francesca Fialdini su Cuccarini e Matano: “Scusatemi, ma non vi ho mai visto”

Poi ha anche risposto a una domanda su Lorella Cuccarini e Alberto Matano conduttori de La vita in diretta. Ma ha sorpreso tutti dicendo di non aver visto il programma: “Volete la verità? Scusatemi Alberto e Lorella ma non vi ho mai visto. Solo una volta collegata con voi per una breve partecipazione”. E infine ancora una frecciatina, stavolta in difesa degli autori: “Non ho avuto modo di vedere La vita in diretta. Però per quanto sia stata un’esperienza molto formativa e difficile, posso dire che là ho incontrato persone meravigliose. Dovrebbero avere la possibilità di esprimersi di più. Parlo degli autori”.