Francesca Fialdini a La vita in diretta: “Con Timperi ci sono state tensioni”

La vita in diretta: il nuovo rapporto tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi

Francesca Fialdini, la conduttrice de La vita in diretta, è tornata a parlare delle tensioni con il collega Tiberio Timperi. E sì, perché com’è noto, i due hanno avuto più di qualche screzio dietro e davanti alle telecamere. Una situazione complicata, soprattutto per via del contesto pubblico, che i diretti interessati hanno saputo affrontare con intelligenza e maturità. Tanto che oggi sono tornati più uniti e affiatati che mai, come quando qualche anno fa presentavano insieme Unomattina in famiglia. “All’inizio della stagione mi sono un po’ scontrata con lui. Ci conoscevamo e siamo amici, ma non lavoravamo insieme da tanto e ci sono state tensioni”, ha spiegato la giornalista al settimanale Confidenze.

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi si sono chiariti dopo le tensioni

“In questi casi, se l’amicizia è vera, si supera tutto e dopo va ancora meglio. Infatti, noi ci siamo chiariti e ora va a meraviglia (i due si sono pure scambiati un bacio di pace in diretta, ndr). Tiberio è una persona buona e generosa. Si commuove facilmente e questo lo rende un po’ vulnerabile, cosa che per me è un pregio, non un limite”, ha aggiunto Francesca Fialdini. Che, all’età di 39 anni, sa riconoscere i propri difetti: la presentatrice Rai si definisce ritardataria, perfezionista e molto esigente, soprattutto nei confronti di se stessa.

La vita in diretta, Francesca Fialdini: “Vorrei fare più intrattenimento”

Da due anni al timone de La vita in diretta (nel 2017 ha affiancato Marco Liorni), Francesca Fialdini sogna di fare più intrattenimento. “In trasmissione affrontiamo tante storie difficili e la cronaca nera mi segna profondamente. Mi sento addosso il dolore delle persone e a volte me lo porto a casa. È giusto parlare di tutto, ma preferirei che facessimo più intrattenimento, l’attualità è fatta anche di storie a lieto fine, non solo di tragedie”, ha confidato il volto de Lo Zecchino d’oro.