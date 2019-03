Francesca Fialdini si paragona a Gloria Bell di Julianne Moore: le parole

Francesca Fialdini si paragona a Gloria Belle, il personaggio interpretato dall’attrice americana Julianne Moore

Francesca Fialdini si paragona a Gloria Belle, protagonista del film omonimo interpretato dall’attrice statunitense Julianne Moore. In chiusura dell’ultima puntata de La Vita in Diretta (in onda lunedì 11 marzo) è stato mandato un servizio sull’attrice, che recentemente ha rilasciato un’intervista al settimanale Elle dal titolo Libera tutta. Nell’intervista,l’attrice cinquantottenne ha dichiarato senza esitazione che se un uomo dovesse trattarla male lei lo manda all’inferno. Queste le parole riportate nel talk show pomeridiano di Raiuno. Insomma l’attrice si comporta proprio come il personaggio recentemente interpretato al cinema. Una donna di mezza età, che dopo il divorzio dal marito e la partenza dei figli decide che non vuole vivere nella malinconia. Simile a Julianne Moore e soprattutto a Gloria Belle sembra sentirsi Francesca, che in diretta si è in qualche modo paragonata al personaggio cinematografico.

La Vita in diretta, le parole di Francesca Fialdini: “Una donna come me”

“Un personaggio che interpreta una donna indipendente che è sempre alla ricerca della felicità. Insomma sostanzialmente come me, come te, come voi a casa”. Con queste parole la bella conduttrice toscana ha lanciato il servizio su Julianne Moore insieme al fido compagno di conduzione Tiberio Timperi, con cui ha avuto anche un esilarante botta e risposta proprio nell’anteprima de La Vita in Diretta di oggi.

Francesca Fialdini: “Sono una donna contemporanea”

La bella conduttrice toscana si sente una donna “contemporanea”, come dichiarato di recente al settimanale Diva e Donna. E forse proprio per questo si rispecchia nella storia di Gloria, il personaggio interpretato dalla Moore. Francesca Fialdini ha 39 anni, non ha figli e sembra avere un fidanzato misterioso, che ovviamente tiene ben lontano dal gossip nostrano. Al timone de La Vita in Diretta da qualche anno, si è sicuramente realizzata in campo lavorativo, ma forse è ancora alla ricerca della vera felicità. In una delle ultime puntata ha parlato di maternità, con non poco imbarazzo. Forse perché anche lei come il personaggio che ama vorrebbe diventare mamma in questo momento? Chissà!