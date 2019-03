La Vita in Diretta, Francesca Fialdini sbotta con Timperi: “Non mi toccare più”

Francesca Fialdini sbotta con Tiberio Timperi a La vita in Diretta

Nell’ultima puntata de La Vita in Diretta (in onda lunedì 11 marzo), Francesca Fialdini e Tiberio Timperi hanno aperto la diretta l’uno accanto all’altro come sempre. Mentre presentano gli argomenti che verranno trattati, hanno regalato ai telespettatori un nuovo esilarante siparietto. I due conduttori sembrano finalmente in grande sintonia e così capita che si lascino andare a qualche battutina in più, proprio come è successo oggi. La bella conduttrice toscana involontariamente tocca il collega che, sempre a mo’ di scherzo, si lamenta e le dice che ogni giorno gliene combina una, come quando la scorsa settimana lo ha graffiato. Francesca, che si è presentata in studio con un sorriso smagliante, allora coglie l’occasione al volo per rispondere a tono al collega.

La Vita in Diretta, Francesca Fialdini e la frecciatina ironica a Tiberio Timperi: “Non mi toccare più”

Dato che Tiberio Timperi si è simpaticamente lamentato del suo comportamento, Francesca Fialdini decide di rispondergli a tono, affermando che non lo toccherà proprio più, ma chiede qualcosa in cambio. La conduttrice, infatti, impone a Timperi di non toccarla più. Quella della Fialdini ovviamente è solo una battuta, un modo scherzoso di rimproverare il compagno di conduzione che spesso e volentieri durante la trasmissione si comporta da provolone. La discussione si conclude fra le risate del pubblico in studio e la coppia di giornalisti torna seria per andare avanti con la scaletta.

Come sono i rapporti tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini

Timperio Timperi ha preso il posto di Marco Liorni a La Vita in Diretta, debuttando nel pomeriggio di Raiuno accanto alla bella presentatrice toscana. I due conduttori sembrano molto vicini, tanto da stuzzicarsi in diretta, lanciandosi anche affermazioni che vanno sul piccante. Ma non è sempre stato così. In effetti all’inizio il loro rapporto non era dei migliori e ci sono stati vari momenti di crisi, ma adesso è tutto risolto. La Fialdini al settimanale Confidenze ha infatti dichiarato: “In questi casi, se l’amicizia è vera, si supera tutto e dopo va ancora meglio. Infatti, noi ci siamo chiariti e ora va a meraviglia. Tiberio è una persona buona e generosa”.