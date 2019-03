Tiberio Timperi e Francesca Fialdini si stuzzicano in diretta: “Se ti togli la camicetta…”

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi si stuzzicano a La Vita in Diretta: ecco cosa è successo

A La Vita in Diretta è andato in onda un nuovo simpatico siparietto tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. I due conduttori del talk show pomeridiano di Raiuno, hanno aperto la diretta come sempre insieme e dopo aver annunciato quelli che sarebbero stati gli argomenti del giorno, si sono stuzzicati in diretta. Timperi e Fialdini, infatti, si sono lanciati un paio di frasi alquanto maliziose che hanno divertito gli spettatori in studio e sicuramente anche quelli che guardano il programma da casa. “Ma che cos’è questo caldo oggi in studio?” si chiede la bella giornalista toscana che poi, ironica, si rivolge al suo compagno di conduzione e gli chiede se anche lui non sente caldo visto che indossa la giacca. “Io indosso solo una camicetta”, afferma la conduttrice, che poi chiede: “Tiberio… perché non ti togli la giacca?”.

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. La conversazione piccante: “Se ti togli la camicetta…”

Francesca Fialdini apre la puntata del 01 marzo de La Vita in Diretta più frizzante che mai. La presentatrice, infatti, dichiarando di sentire molto caldo in studio, chiede al collega Tiberio Timperio di togliersi la giacca. Il conduttore, lievemente imbarazzato, rifiuta la proposta. “Ma perché?” chiede la Fialdini, “Guarda io ho solo una camicetta…”. A questo punto Tiberio contraccambia le frecciatine ironiche della collega ed affermando di essere per la parità tra uomo e donna, le dice “Se tu ti togli la camicetta…”. Questi siparietti in studio sembrano molto apprezzati dai telespettatori, i quali sui social ritengono che Tiberio e Francesca, dopo un primo periodo di diffidenza, rappresentino una delle coppie televisive più affiatate e belle del piccolo schermo.

La Vita in Diretta: il rapporto tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi

Dopo tanti mesi di lavoro insieme, il pubblico sembra essersi finalmente affezionato alla coppia formata da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini che nelle scorse puntata si sono commossi in diretta leggendo una drammatica lettera. I due però, ormai lo sappiamo bene, hanno avuto inizialmente non poche difficoltà nel loro rapporto personale e lavorativo. All’inizio di questa edizione de La Vita in Diretta, infatti, il conduttore aveva in qualche modo offeso la presentatrice per averle data, forse troppo alla leggera, della raccomandata. Quella di Timperi era comunque solo una battuta e Francesca sembra aver superato il rancore nei confronti del collega e la cosa è sempre più evidente di puntata in puntata. Infatti i due sembrano molto in sintonia, tanto da scherzare insieme sempre di più.