La Vita in Diretta, la drammatica lettera letta da Francesca Fialdini: “Non so se riesco”

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi: la drammatica lettera a La Vita in Diretta

A La Vita in Diretta, nella puntata del 26 febbraio, si è parlato di malattie rare. In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare (che cade il 28 febbraio) si è affrontato questo delicatissimo argomento sottolineando l’estrema importanza della ricerca scientifica. Ospiti in studio, una coppia di genitori che affidato a Francesca Fialdini e Tiberio Timperi la loro dolorosa testimonianza e la storia del figlio Francesco, morto a gennaio 2017 a soli 35 anni proprio a causa di una rara patologia. Il sistema immunitario di Francesco non lavorava a suo favore; un sistema immunitario “pazzo”, come afferma il papà, che invece che difenderlo lo attaccava. I conduttori ascoltano la storia con attenzione e commozione e leggono una lettera scritta dal giovane uomo agli amati genitori, prima di morire. Un momento molto difficile soprattutto per la Fialdini. “Non so se ci riesco, devo dire la verità. Lo dico prima!”, afferma evidentemente emozionata la giornalista. È Tiberio ha introdurre la missiva parlando di quelle parole che a volte non si riescono a dire ad una persona cara prima che vada via per sempre. Francesco, invece, è riuscito a scrivere una lettera ad i genitori, e viene letta in diretta.

La lettera di Francesco letta da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi

A leggere inizia Francesca: “Cara mamma, caro papà, è come se stessi là e vi vedessi. Belli e pieni d’amore a descrivermi come un bambino curioso pronto ad imparare, proprio da voi, come distinguere un albero, riconoscere un fiore, amare il mare. Mamma, papà… cos’è questo, quello e quell’altro ancora? A ogni mia domanda, prima di bambino e poi di adolescente fino a quelle da uomo, voi c’eravate sempre. Fin quando sono stato io a darvi coraggio, a dirvi che ce l’avremmo fatta, perché ce l’avremmo fatta insieme”. A questo punto continua la lettura Tiberio: “Avete ragione, vi ho lasciati soli sul più bello. Me ne sono andato con gli occhi pieni di emozioni. Quelle mattine in cui ti salutavo col dirti ‘esco in moto con gli amici’, ti ricordi mamma? Quegli amici che mi rimproveravano di tenermi per me le mie sofferenze, di non condividerle. Quegli amici che voi avete sempre accolto a casa vostra come figli”. La lettera poi si chiude così: “Me ne sono andato come un maleducato, almeno avrei dovuto salutarvi e dirvi una parola: “Grazie”.

Il messaggio di Tiberio Timperi

Una volta finito di leggere, il conduttore Tiberio Timperi, che in una recente puntata ha fatto anche un duro commento verso chi maltratta gli anziani, si rivolge ai genitori e prova a rincuorarli, dicendo che sicuramente Francesco sarà orgoglioso di loro. Infatti i genitori del ragazzo hanno anche fatto nascere un associazione per aiutare la ricerca contro le malattie rare. “Speriamo di aver contribuito nel nostro piccolo al vostro progetto. Per chi crede vostro figlio è là in paradiso. Per chi non crede è tornato ad essere energia pura, ma ovunque sia… sarà orgoglioso di voi. Grazie!”, afferma il conduttore con la voce un po’ rotta dalla commozione.