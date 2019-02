Tiberio Timperi, il duro sfogo a La Vita in Diretta: “Lo prenderei per il collo”

Tiberio Timperi: il duro sfogo a La Vita in Diretta per gli anziani maltrattati

Nell’ultima puntata de La Vita in Diretta come sempre si è parlato dei fatti principali di cronaca. Tra gli argomenti trattati in studio da Tiberio Timperi c’è stato quello dei maltrattamenti ai danni delle persone anziane all’interno delle case di riposo. Nello specifico si è parlato della casa famiglia nel bolognese, ribattezzata dai media come la casa di riposo lager. Il conduttore romano, che ha ospitato in studio la figlia di uno degli anziani maltrattati, si è lasciato andare ad un duro sfogo e poi ha fatto un appello ai telespettatori. Tiberio Timperi, evidentemente molto coinvolto dalla tematica in questione, ha chiesto a chi può farlo di tenere gli anziani genitori a casa e di non affidarli a queste strutture. Le sue parole sono giunte dopo la drammatica testimonianza della sua ospite in studio.

La Vita in Diretta, Tiberio Timperi non si trattiene: “Lo prenderei per il collo”

“Quando arriva il momento nella tua vita di figlio, quell’istante in cui decidi per forza, perché non puoi fare diversamente, di mettere tuo papà o tua mamma in casa di riposo c’hai dei sensi di colpa che ti schiantano”. Tiberio Timperi ha dovuto affrontare un argomento molto delicato, quello dei maltrattamenti ai danni degli anziani da parte degli operatori delle case di cura. A La Vita in diretta del 25 febbraio si è parlato anche della casa di riposo lager di Bologna dove gli anziani ospiti sarebbero stati percossi, lasciati al freddo e persino violentati sessualmente. Il presentatore del programma pomeridiano di Raiuno davanti alle immagini mandate in onda non ha resistito e si è lasciato andare ad uno sfogo alquanto duro. “Io prenderei per il collo così chi ha fatto quella cosa”, ha affermato rivolgendosi alla persona che nel video stava picchiando uno degli anziani.

La Vita in Diretta: Tiberio Timperi e il commovente appello ai figli delle persone anziane

Dopo aver condannato gli operatori che si sono permessi di maltrattare in qualsiasi modo quegli anziani, l’ex presentatore di Uno Mattina fa un accorato appello al suo pubblico. Tiberio Timperi, che recentemente ha fatto anche una confessione privata, chiede ai figli delle persone anziane che se possono evitare di non mettere i loro genitori nella case di cura. Così dice alla sua ospite di non sentirsi in colpa e poi dichiara sospirando: “Si sono queste strutture, ma se potete tenere i vostri genitori a casa… fatelo!“.