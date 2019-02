Francesca Fialdini pazza del suo ospite speciale a La Vita in Diretta

Come si descrive un campione? Con questa domanda Francesca Fialdini parla al pubblico de La Vita in Diretta prima di ospitare in studio un “non vedente speciale”. Introdotto da un video-presentazione, la conduttrice accoglie in studio Daniele Cassioli, campione paralimpico di sci nautico. Entusiasta e felicissima, la conduttrice elenca tutte le vittorie e i più importanti traguardi del giovane ragazzo e così inizia quella che è stata una bellissima intervista e che è quasi sembrata una chiacchierata tra due amici complici e affiatati. Il giovane ospite del programma pomeridiano di Raiuno nella puntata del 25 febbraio si sorprende e ringrazia per la “mega presentazione”. Poi rispondendo a tutte le domande, con semplicità e sempre sorridente, conquista la sua intervistatrice.

Francesca Fialdini conquistata a La Vita in Diretta dal campione non vedente

“Volteggi sull’acqua in maniera incredibile con grande leggerezza. Per te è una cosa normale, a casa dobbiamo comunicarlo, tu sei non vedente…”. Francesca Fialdini esordisce così prima di cominciare la sua intervista al giovane campione di sci nautico. “Certo, sono cieco dalla nascita”, risponde il ragazzo che spiega di come da piccolo per lui il buio fosse un limite e una frustrazione che lo faceva sentire diverso. Adesso però rappresenta un’opportunità perché gli ha permesso di scoprire uno sport che probabilmente da vedente non avrebbe praticato. La Fialdini è davvero affascinata dal talento e dalla forza di questo ragazzo: “Se tu forse avresti visto che cosa oggi sei in grado di fare, avresti detto io questa roba mai la farei nella vita, perché troppo pericoloso!”.

“Meraviglioso”: Francesca Fialdini affascinata dall’ospite Daniele Cassioli

La conduttrice Toscana afferma che fidarsi è una delle cose più difficili della vita e allora chiede al suo ospite come fa a fidarsi totalmente di chi lo guida: “Io mi fido ciecamente per professione da 32 anni”, risponde ironico il campione non vedente, che poi aggiunge “Questo fidarmi ciecamente mi ha regalato un sacco di esperienze, tra cui la possibilità di fare questo sport”. A questo punto la Fialdini chiede al suo ospite speciale, con fare alquanto curioso, se è innamorato. Daniele Cassioli, autore anche di un libro, conclude regalando una bella perla di saggezza: “Sono innamorato dello sport […] perché lo sport mi ha giudicato per quello che sapevo fare e non per quello che non avevo” e poi chiude: “Per me merita il mio amore, così come lo meriterà la persona che mi giudicherà per quello che saprò fare”. “Ma è meraviglioso”, afferma un’ammaliata Francesca Fialdini prima di congedarlo e ridare la parola a Tiberio Timperi che recentemente ha fatto una confessione in diretta.