Francesca Fialdini, chi è il suo fidanzato misterioso? Spunta il nome di Milo

Francesca Fialdini è felicemente fidanzata da qualche tempo. Nelle interviste dell’ultimo periodo la conduttrice Rai non ha mai nascosto di vivere una storia d’amore importante e assai passionale. La 40enne ha però preferito non rivelare mai il nome del fortunato. Una scelta fatta per proteggere la sua privacy. Ora è Dagospia a svelare a tutti il nome del compagno della Fialdini. Stando alle indiscrezioni raccolte dal portale la padrona di casa di Da noi… a ruota libera è impegnata con Milo, un noto odontoiatra di Lecco. Una persona che la bionda presentatrice conosce da anni tanto che qualche mese fa ha menzionato questo nome parlando del suo primo amore. Francesca è dunque tornata tra le braccia di un ex fidanzato mai dimenticato del tutto? Probabile e l’indizio più evidente arriva dai social network, come ben evidenza il sito di Roberto D’Agostino.

Francesca Fialdini è fidanzata con Milo, odontoiatra di Lecco?

Dagospia fa sapere che sul profilo Facebook di Milo appare la scritta “fidanzato ufficialmente con Francesca Fialdini” con l’inizio della relazione fissato al 2009. Una relazione che va avanti da oltre dieci anni e che è stata protetta da occhi indiscreti? Non solo: a quanto pare Francesca Fialdini e Milo si seguono anche a vicenda su Instagram. Sui social network, però, le foto di coppia scarseggiano. Dopo queste indiscrezioni i diretti interessati usciranno finalmente allo scoperto? Di recente la Fialdini non ha nascosto la voglia di diventare mamma e mettere su famiglia dopo il successo raggiunto in tv grazie a diversi programmi. Quello con Milo sembra proprio un rapporto stabile, l’uomo giusto con il quale pensare a matrimonio e figli.

Francesca Fialdini amore a gonfie vele col suo fidanzato Milo

In una delle sue ultime interviste Francesca Fialdini ha ammesso che con il fidanzato vive un rapporto a distanza e che il matrimonio rientra tra i suoi progetti. Senza però mai rinunciare ai suoi impegni professionali: Francesca è una donna in carriera, che nutre una vera e propria passione per il proprio lavoro.