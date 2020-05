Francesca Fialdini, confidenze sul futuro: fidanzato, figlio e ‘Fame d’amore’

Francesca Fialdini a Vieni da Me. Confidenze sul futuro: il fidanzato, un figlio e la nuova avventura a ‘Fame d’amore’

Francesca Fialdini è pronta per l’esordio del nuovo programma che la vedrà protagonista: stasera, in seconda serata su Rai Tre (ore 23.15), inizierà la sua avventura a “Fame d’amore” in cui affronterà il tema molto delicato legato ai disturbi alimentari. La conduttrice, sempre nella giornata odierna, è stata ospite a Vieni da Me (Rai Uno), svelandosi e narrando a Caterina Balivo alcune curiosità relative alla sua vita privata. Con il fidanzato come va? Il sentimento c’è, ma manca la presenza fisica. L’uomo (la Fialdini non ha mai rivelato l’identità del compagno) infatti non abita nel Lazio e quindi non può ancora incontrarla. “Non vive nella mia regione”, ha spiegato Francesca…

Fialdini da Caterina Balivo: un figlio nel futuro? Confidenze

La Fialdini, che lo scorso 11 ottobre ha tagliato il traguardo dei 40 anni, ha fatto poi il punto sulla sua vita professionale e privata, dichiarando di aver cercato in questi anni di dare “priorità a quello che era giusto” per lei e la sua situazione. “Certo chi ti sta vicino deve accettare quello che fai, deve accettare tutto”, ha aggiunto. Ora è felice con il nuovo compagno e non nasconde che l’idea di diventare mamma la sta accarezzando. Chissà se e quando arriverà il lieto annuncio. La conduttrice ha anche parlato del suo rapporto con la fede cattolica. Rapporto che si è consolidato nel tempo. Addirittura ha fatto sapere che ha pensato ai voti per un certo periodo, anche se in realtà non è mai giunta vicino a prenderli. Più una sorta di suggestione…

Francesca Fialdini e la fede: “Ho pensato ai voti, ma non ci sono mai andata vicino”

“C’è stato un momento in cui mi sono avvicinata alla fede. In quel caso mi sono domandata quale fosse la strada che faceva per me”, ha raccontato la Fialdini a Vieni da Me. “Tra queste strade c’è stata anche della dei voti, ma non ci sono andata vicino”, ha terminato la giornalista.