Francesca Fialdini rifiuto Tv8 e rettifica matrimonio: “Ho un’età in cui…”

Intervista Francesca Fialdini, la conduttrice si apre: curiosità su progetti lavorativi e sfera sentimentale

Francesca Fialdini, al timone di Da noi a ruota libera, ha voluto spiegare se ci sarà una nuova stagione del suo programma e ha parlato anche dei suoi prossimi progetti lavorativi, che potrebbero andare di pari passo a dei cambiamenti da apportare nella propria vita privata. La conduttrice – che cerca sempre di mantenere il massimo riserbo – si è sbottonata di più, rilasciando un’interessante intervista a Superguidatv.it. Ha voluto chiarire anche se c’è stata davvero una proposta per lei da parte di Tv8…

Da noi a ruota libera non (ancora) confermato e rifiuto Tv8

Mentre Bianca Guaccero ritornerà lunedì 11 maggio con Detto Fatto, non sappiamo se ci sarà una nuova stagione di Da noi a ruota libera: “Non lo so cosa succederà ma la mia speranza è che possa essere riconfermato”, ha confessato a Superguidatv.it. Nell’ultimo periodo ha anche ricevuto una proposta per lavorare a Tv8, che però ha gentilmente declinato: “C’è stato un incontro. Il progetto di cui mi avevano parlato diversi mesi fa mi era sembrato una bella avventura pur sempre nella massima libertà reciproca di capire cosa sarebbe successo durante l’anno”. A Tv8 è invece recentemente approdata Adriana Volpe.

Francesca Fialdini fra Fame d’amore e matrimonio: le sue parole

Francesca Fialdini ha posto l’accento su Fame d’amore, in onda su Rai 3 dall’11 magio: “Ho deciso di affrontare questa sfida perché riguarda i nostri ragazzi che non vogliono crescere e diventare grandi e assumersi la responsabilità di trasformarsi in adulti. È un tema importante che riguarda il futuro della nostra società”. E poi la parentesi “vita privata e matrimonio“: “È stato amplificato da chi ha scritto il pezzo ma voglio rettificare. La mia vita privata sta andando avanti esattamente come l’anno scorso. Quello che poi succederà dopo questa emergenza lo scopriremo insieme. Certo ho un’età in cui il desiderio di non vivere più a distanza un rapporto si fa sempre più sentire però se questo sarà compatibile con gli impegni professionali lo vedremo più avanti“.