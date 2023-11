Francesca Fagnani demolisce Insegno: l’affondo sul caso ascolti

Dopo il successo delle scorse edizioni, anche quest’anno è tornato l’appuntamento con “Vanity Fair Stories“, il più grande evento di Vanity Fair. Trattasi di due giornate, il 25 e il 26 novembre, ricche di performance, masterclass e interviste con diversi personaggi dello spettacolo. Tra i protagonisti troviamo molti nomi importanti della musica, della recitazione e della televisione italiana: da Gianna Nannini a Paolo Bonolis, da Anna Foglietta a Pietro Castellitto, fino a Angelina Mango e Simona Ventura. Inoltre, tra i presenti oggi, domenica 26 novembre, al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano c’è stata anche Francesca Fagnani.

La temuta intervistatrice si è ritrovata nelle vesti di ospite e ha risposto a diverse insidiose domande del giornalista Federico Rocca. La conduttrice di “Belve” non si è risparmiata e ha parlato degli argomenti più spinosi, come il caso Fedez e ha lanciato una stoccata ad un suo collega. Di chi si tratta? Del conduttore e doppiatore Pino Insegno. Alla luce della decisione della Rai di chiudere anticipatamente “Il Mercante in Fiera”, Rocca ha chiesto alla Fagnani se avesse avuto occasione di vedere il quiz show.

Al che, la risposta della giornalista è stata lapidaria: “No. Per altro non sono la sola”. Chiaramente, il riferimento è ai bassi ascolti ottenuti in questi mesi dal programma, motivo per il quale la Rai ha deciso di non riproporlo nei palinsesti di Rai 2 dopo le vacanze di Natale. “Pino Insegno è una Belva? Si”, ha poi aggiunto.

Francesca Fagnani sul caso Fedez

Dopodiché, la Fagnani è tornata a parlare alla polemica che ha coinvolto Fedez e la sua trasmissione, “Belve“. Com’è noto, il rapper sarebbe dovuto essere ospite della conduttrice in una delle puntata andate in onda lo scorso mese su Rai 2. Tuttavia, la Rai aveva deciso di bloccare la sua ospitata, causando diverso scalpore. La conduttrice aveva subito dichiarato di non essere stata d’accordo con tale decisione, rivendicando il suo diritto di scegliere liberamente gli invitati. Oggi, 26 novembre, è tornata a parlare dell’argomento. Ecco le sue parole:

Non credo che ci sia stata censura, è stata una scelta sbagliata. Ci sono stati precedenti, non c’era stato un chiarimento tra Fedez e i vertici della Rai. Però poi so che si sono sentiti, la cosa è stata superata. Per questo dico che non è censura. La libertà una se la dà.

La Fagnani ha poi specificato di non aver mai avuto problemi ad intervistare un determinato personaggio. Addirittura, ha confessato di aver provato a contattare persino Papa Francesco per un’intervista. “Ho invitato anche il Papa. Mi ha risposto la segreteria del Pontefice, declinando l’invito. Gli avrei chiesto: ‘Ma sto schiaffo alla cinese?'”, ha detto tra le risate del pubblico.

Chiaramente, poi, non poteva mancare la domanda di rito che la stessa Fagnani è solita fare a tutti i suoi ospiti. “Che belva si sente?”, le ha chiesto il giornalista. “Un jack russell. Ci hai mai avuto a che fare? Ti morde e non ti molla mai”, ha risposto decisa la conduttrice di ‘Belve‘.