Mercante in Fiera e Avanti Popolo chiudono davvero: Rai drastica

È ufficiale: la Rai non ha riconfermato ‘Il Mercante in Fiera‘ con Pino Insegno e ‘Avanti popolo‘ con Nunzia De Girolamo. Come svelato dal portale LaPresse, le due trasmissioni chiuderanno ufficialmente in vista delle vacanze di Natale. Chiaramente, la Rai ha preso questa scelta a causa dei bassi ascolti di entrambi i programmi.

Le due nuove proposte dell’azienda non hanno convinto il pubblico, ottenendo nel corso delle settimane ascolti sempre più preoccupanti. Da un lato, il quiz show di Rai 2 è finito quasi sempre sotto il 2% di share, tanto che inizialmente si era anche diffusa la voce di una chiusura anticipata. Stesso destino per il talk show politico di Rai 3, che, allo stesso modo, non è riuscita ad andare oltre il 2% di share.

I deludenti risultati de ‘Il Mercante in Fiera’ hanno portato ad un cambio di rotta della Rai. La conduzione de L’Eredità, che inizialmente era stata affidata a Pino Insegno, pare essere poi finita nella mani di Marco Liorni. Tuttavia, la rete non ha voluto lasciare il conduttore e doppiatore con le mani in mano, dato che potrebbe tornare al timone di ‘Reazione a Catena‘ a partire dalla prossima estate.

Ad ogni modo, la notizia certa è che il quiz show di Rai 2 finirà ufficialmente a dicembre. Bisognerà attendere anche per scoprire quale sarà il futuro televisivo di Nunzia De Girolamo i cui piani con il suo nuovo talk show ‘Avanti Popolo‘ non sono andati come previsto e non tornerà a gennaio sul piccolo schermo.

Massimo Giletti ospite da Carlo Conti: i dettagli

Il 3 gennaio Carlo Conti condurrà un evento unico su Rai 1, ovvero la celebrazione dei 70 anni della Rai con una puntata speciale di ‘Rischiatutto‘. Per festeggiare un traguardo così importante, la Rai ha deciso di riproporre uno dei quiz televisivi più amati dagli italiani, reso celebre dal compianto Mike Buongiorno.

Come riportato da LaPresse, per l’occasione, Conti ospiterà nel programma Massimo Giletti. Il conduttore tornerà in grande stile in Rai, annunciando proprio in occasione dell’evento le date ufficiali del suo nuovo programma. Alcune settimane fa, l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio, aveva confermato il ritorno del giornalista, previsto per gennaio del 2024. Dunque, non resta che attendere la messa in onda di “Rischiatutto 70″ per scoprire nei dettagli quando ci sarà la prima puntata della trasmissione.