Massimo Giletti torna in Rai nel 2024: la conferma ufficiale

È ufficiale: Massimo Giletti tornerà in Rai. Ad annunciare la notizia oggi, 11 ottobre, è stato l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio, confermando le voci che circolavano sul conduttore sin dalla sua brutale uscita da La 7, con la chiusura improvvisa di “Non è l’Arena“. Più precisamente, il ritorno del conduttore è previsto per gennaio del 2024, dunque tra pochi mesi. Proprio poche ore prima, infatti, Fiorello aveva pubblicato un video promozionale del suo show “Viva Rai2!” sul suo profilo Instagram, in cui appariva proprio Giletti. Nella clip, si vede il giornalista nelle vesti di operaio impegnato al cantiere della nuova location del programma mattutino.

“Il direttore generale mi aveva detto: ‘Guarda che se vuoi tornare in rai, per noi è ottimo, porte aperte, solo che devi fare un passo indietro, devi ripartire dal basso”’ E io ho detto: ‘Nessun Problema’”, inizia a dire Giletti mentre trasporta gli attrezzi di lavoro. E ancora: “Poi ci si mette Fiorello che dice: ‘Massimo, ti do una mano io’. Ecco, ma riniziare dal basso per ricostruire il glass di Viva Rai2!… me lo potevi risparmiare, anche se mi fa piacere. Hai capito, Fiore? Il glass di Viva Rai2! costruito anche da Giletti”.

Insomma, una gag divertente allo stile di Fiorello, pubblicata non solo per fare pubblicità alla nuova edizione del suo programma (che ripartirà il 6 novembre alle 7 del mattino su Rai 2) ma anche per confermare indirettamente il ritorno di Massimo Giletti nella Tv di Stato. Difatti, a corredo del post, lo showman ha anche scritto: “Massimo Giletti sta costruendo il suo futuro in Rai!”.

Massimo Giletti in Rai: la conferma

Ma, per chi aveva ancora qualche dubbio, è infine arrivato il comunicato ufficiale di Roberto Sergio, affermando che, sì, il pubblico della Rai vedrà di nuovo presto Giletti sul piccolo schermo. Inoltre, l’amministratore delegato ha anche negato la chiusura del quiz show condotto da Pino Insegno, “Il Mercante in Fiera”, chiusura di cui si era mormorato tanto a causa degli ascolti disastrosi del programma.

Non è chiaro ancora se Giletti condurrà nuovamente il suo show “Non è l’Arena” o se il presentatore sarà al timone di un nuovo programma. Tuttavia, è molto probabile che il giornalista torni sempre con lo stesso tipo di format, aldilà del nome che gli sarà affibbiato. A questo punto, non resta che attendere per qualche mese per veder tornare Massimo in televisione, dopo un’assenza durata quasi un anno. A seguito del video pubblicato da Fiorello, poi, potremmo anche vedere il giornalista come ospite a Viva Rai 2!, prima del suo nuovo debutto in Rai.